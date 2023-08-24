Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Если не хоккей, то математика!»

— Нет ни того и ни другого. Скажем так, в какой-то момент в каком-то плане или делах я смотрю на одного человека, в чем-то — на другого. Так сказать, собираю по крупицам и хочу быть похожим. Объясню — например, как держать раздевалку, каким должен быть капитан команды, то тут это Илья Ковальчук. Когда он был в команде, я поражался его способности держать парней, вести раздевалку и команду за собой. Естественно, у меня пока нет, да, наверное, и не будет такого авторитета, как у него, поскольку Ковальчук — это уже легенда. Уважение, как у него, просто так, по щелчку пальцев, не заслужишь. Он через многое прошел: НХЛ, золото Чемпионатов мира, Олимпиады. И все это Илья заработал отнюдь не разговорами в раздевалке, а своей игрой, своим мастерством и успехами на льду. Вот смотрел тогда на него и сейчас пытаюсь делать в раздевалке что-то похожее. Признаюсь, трудно — кто он и кто я, но стараюсь.