Больше свинины, но меньше мяса птицы. Как за год изменилась омская промышленность

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
«Омскстат» сегодня, 23 августа, опубликовал индекс промышленного производства в регионе по итогам июля. Согласно документам, общий тем прироста за год составил 5,5%.
Так, рост заметен в сфере обрабатывающего производства, а электроэнергетика, водоснабжение и добыча полезных ископаемых пошли на спад.
Что касается отдельных видов продукции, то в регионе выросло производство сыров, кефира, растительного масла, свинины и жидкого туалетного мыла. Напротив, снижение замечено в производстве печенья и кондитерских изделий, крупы, мяса птицы, муки и хлеба.
Ранее Горо55 рассказывал, как в Омской области изменились цены и тарифы в сфере услуг. Выросла стоимость авиабилетов, а поездки на поезде в купе, наоборот, стали дешевле.