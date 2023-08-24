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Published Сегодня, 07:45

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Больше свинины, но меньше мяса птицы. Как за год изменилась омская промышленность

24 августа 2023, 07:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области стали больше производить свинины и сыра, но меньше мяса птицы

Общий тем прироста за год составил 5,5%.

«Омскстат» сегодня, 23 августа, опубликовал индекс промышленного производства в регионе по итогам июля. Согласно документам, общий тем прироста за год составил 5,5%.

Так, рост заметен в сфере обрабатывающего производства, а электроэнергетика, водоснабжение и добыча полезных ископаемых пошли на спад.

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Скриншот
Фото: Омскстат

Что касается отдельных видов продукции, то в регионе выросло производство сыров, кефира, растительного масла, свинины и жидкого туалетного мыла. Напротив, снижение замечено в производстве печенья и кондитерских изделий, крупы, мяса птицы, муки и хлеба.

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Скриншот
Фото: Омскстат

Ранее Горо55 рассказывал, как в Омской области изменились цены и тарифы в сфере услуг. Выросла стоимость авиабилетов, а поездки на поезде в купе, наоборот, стали дешевле.

В Омской области за месяц подорожали авиабилеты, но стали дешевле поездки в купе
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#Экономика#Омск#Омская область#Производство бензина#Статистика#Промышленное производство#Евгений Игишев#Омкстат
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