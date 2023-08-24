Больше свинины, но меньше мяса птицы. Как за год изменилась омская промышленность

Что касается отдельных видов продукции, то в регионе выросло производство сыров, кефира, растительного масла, свинины и жидкого туалетного мыла. Напротив, снижение замечено в производстве печенья и кондитерских изделий, крупы, мяса птицы, муки и хлеба.