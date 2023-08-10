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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

иллюстрация

В Омской области за месяц подорожали авиабилеты, но стали дешевле поездки в купе

10 августа 2023, 06:42
Фото: Город55
иллюстрация
В туристический сезон цены на самолеты эконом-класса подскочили сразу на 30%.

Представители Омскстата представили информацию о том, как изменились цены и тарифы в сфере услуг за месяц. По их данным, в июле средняя стоимость увеличилась на 2% в сравнении с июнем 2023 года.

Больше всего подорожали авиабилеты на самолеты экономического класса (+ 30%). Также поднялись в цене зарубежные туристические поездки. Рост произошел на 1,3 — 13%. Стали дороже поездки на отдых в ОАЭ (+13%), в страны Закавказья (+ 12%), Юго-Восточной Азии (+ 11%) и на Черное море (+ 9%).

Одновременно с этим в июле упали цены на речные круизы на территории России (- 10,5%) и на билеты в купейных вагонах поезда (- 2,2 — 7,2%).

Фото: Омскстат

Помимо этого в Омской области за месяц повысилась стоимость аренды квартир. Где-то арендодатели подняли цены на 2,8%, а в каких-то случаях снимать жилье стало дороже сразу на 16,4%. Речь идет о двухкомнатных квартирах у частников. Согласно данным аналитиков, выросли цены и на оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+ 5,9%).

Ранее Город55 писал о повышении цен на продовольственные товары. Ощутимо выросла стоимость чая в регионе, а также овощей, курицы и других продуктов.

В Омске сильно выросли цены на черный чай, овощи и сахар
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Транспорт#Экономика#Поездка#Авиабилеты#Билет на поезд#Цены на билеты#Омскстат#Путешествие#Отпуск#Отдых
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