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Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:36

Updated Сегодня, 02:36

иллюстрация

Окна не открывать. В Омске рано утром появился густой смог

16 августа 2023, 02:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске рано утром появился густой смог

В городе и его области действует режим НМУ.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о новом режиме неблагоприятных метеоусловий на территории Омска и Омской области. Степень опасности — первая.

По прогнозам специалистов, он будет действовать до 11 часов сегодняшнего дня. До этого времени вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды.

Как предварительно оценили представители регионального минприроды, сегодня, 16 августа, ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Вместе с тем горожане сообщают о появлении рано утром густого смога на территории Советского и Кировского округов.

Ранее Город55 писал о выявлении повышенного уровня сероводорода в воздухе на Левом берегу.

С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
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#Алина Ясинская#Экология#Здоровье#Общество#Новости#Омск#Омская область#Вредные вещества#Режим нму#Режим черного неба#Выбросы#Обь-Иртышское УГМС#Минприроды#Смог
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