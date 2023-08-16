Окна не открывать. В Омске рано утром появился густой смог

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о новом режиме неблагоприятных метеоусловий на территории Омска и Омской области. Степень опасности — первая.
По прогнозам специалистов, он будет действовать до 11 часов сегодняшнего дня. До этого времени вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды.
Как предварительно оценили представители регионального минприроды, сегодня, 16 августа, ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Вместе с тем горожане сообщают о появлении рано утром густого смога на территории Советского и Кировского округов.
Ранее Город55 писал о выявлении повышенного уровня сероводорода в воздухе на Левом берегу.