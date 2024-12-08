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Режим черного неба

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2024
«Камера смерти»: в Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»
8 декабря, 12:33
«Дышать нечем»: в Омске вновь объявили режим «черного неба»
26 ноября, 02:50
«Нереально газом несет». Ночью омичи спасались от вони из-за режима «черного неба»
14 сентября, 04:14
Ароматы лета. В Омске второй день подряд введен режим НМУ
5 июля, 12:31
«Ночью чуть не задохнулись»: в омском воздухе обнаружили превышение сероводорода
5 июля, 07:07
Беда, но не у всех. По Омску ночью распылился сероводород
Как оказалось, вещество присутствовало в воздухе не всех округов.
24 июня, 10:55
«Вонь тошнотная». В Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»
15 июня, 03:14
Режим черного неба, экстремальное похолодание и филиал зарубежного вуза. Омск сегодня
31 мая, 14:06
Жутко воняет химией. В Омской области снова действует режим «черного неба»
27 апреля, 02:19
Дышать запрещено. В Омской области после Крещения ввели режим «черного неба»
20 января, 03:41
2023
«Несколько суток воняет жженой резиной». В Омске ввели режим «черного неба»
13 ноября 2023, 02:45
«Режим» возвращается. Омский воздух снова подвергся рассеиванию вредных примесей
12 ноября 2023, 03:25
В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности
20 сентября 2023, 02:43
«Все в дыму, вонь стоит». В Омской области еще на сутки продлили режим «черного неба»
На территории региона наблюдаются неблагоприятные погодные условия.
18 сентября 2023, 07:40
«Город — газовая камера». В Омске снова объявили режим «черного неба»
16 сентября 2023, 03:28
«Черное небо» вернулось. На территории Омска снова ввели режим НМУ
8 сентября 2023, 08:50
Воняет даже при закрытых окнах. В Омске до следующего утра вводят режим НМУ
25 августа 2023, 10:47
Надевайте маски. Омичей предупредили о режиме НМУ первой степени опасности
21 августа 2023, 02:32
Окна не открывать. В Омске рано утром появился густой смог
16 августа 2023, 02:33
Привыкаем. В Омской области вновь объявлен режим «черного неба»
15 августа 2023, 02:31

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