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Вредные вещества

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2024
Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму
2 ноября, 03:24
Загрязненный воздух. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
28 октября, 03:02
Вредный воздух. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности
22 октября, 04:29
«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах
14 октября, 16:38
Вредно дышать. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
27 сентября, 03:03
«Давно такой травли не было». Омичей предупредили о режиме «черного неба»
18 сентября, 16:02
Этилбензол, сероводород и другие гадости: чем сегодня пахнет Омск
12 сентября, 05:06
«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи
4 сентября, 03:20
Очередные нарушения. Прокуратура выявила новую неисправность на омской ТЭЦ-5
22 августа, 12:43
Примеси веществ. В минувшую ночь в Омске объявили режим НМУ
Погода способствовала возможному повышению концентрации вредных веществ в воздухе.
16 июня, 03:49
Запах тухлых яиц и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
8 июня, 04:14
Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
5 июня, 09:19
20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
15 апреля, 07:59
Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня
11 апреля, 14:01
В одном из округов Омска снова обнаружили избыток опасного вещества в воздухе
Превышение показателей случилось на территории Центрального округа.
2 февраля, 13:25
Не без сюрпризов. В Омске обнаружили превышенное содержание сероводорода в воздухе
30 января, 13:57
2023
Отек легких и смертельный исход. В воздухе омских Нефтяников нашли ядовитое вещество
25 октября 2023, 09:19
В Омской области задержали женщину, распространяющую запрещенные вещества по стране
36-летнюю жительницу Армавира с 5 кг запрещенных веществ оперативные сотрудники УМВД задержали в рабочем поселке Крутинка.
7 октября 2023, 04:36
В Омской области ввели режим «черного неба» первой степени опасности
27 сентября 2023, 02:38
Вечеринка продолжается. В минприроды заявили о новых выбросах в черте Омска
26 сентября 2023, 04:49

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