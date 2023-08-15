Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

иллюстрация

С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается

15 августа 2023, 05:55
Фото: Город55
иллюстрация

На омском Левобережье зафиксировали очередные выбросы сероводорода

В других районах округа превышений вредных веществ не было.

В региональном минприроды представили информацию о качестве атмосферного воздуха на 15 августа. На посту наблюдений в Кировском округе было зафиксировано превышение одного из опасных веществ.

Как свидетельствуют данные Обь-Иртышского УГМС, жители Левого берега в темное время суток дышали сероводородом. В час ночи превышение было на уровне в 1,12 раза, а к шести утра — в 1,37 раза.

Жалобы на грязный воздухе в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» уже оставили жители домов по улицам Поворотная, 70 лет Октября, но есть комментарии от проживающих и в других округах. Однако больше нигде, кроме как в Кировском округе, автоматизированные посты УГМС выбросов этой ночью не фиксировали.

Вместе с тем есть жалобы от проживающих в районе КДЦ «Галактика», библиотеки им. А. С. Пушкина, улиц Орловского, Рождественского, Серова. Как сообщают пользователи, в городе чувствуется запах газа.

«Просачивается [запах] через закрытые окна. Першение в горле, невозможно сделать глубокий вдох, закашливаешься», — рассказали омичи.

По данным открытых источников, при постоянном контакте с сероводородом у пациентов диагностируют частые бронхиты, риниты, головные боли, расстройства ЖКТ, головокружения, бессонницу, кожные болезни, в том числе экземы и дерматиты. У некоторых также нередко могут быть конъюнктивы.

Напомним, что режим НМУ в Омске и его области вводят ежедневно с 27 июля.

Привыкаем. В Омской области вновь объявлен режим «черного неба»
Узнать подробнее
Министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Экология#Общество#Новости#Омск#Омская область#Выбросы#Сероводород#Обь-Иртышское УГМС#Минприроды#Превышение ПДК#Вредные вещества
Подпишитесь
Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
Сегодня, 06:22
Перед началом учебного года в омских школах и детсадах не хватает 730 педагогов
Сегодня, 05:26
Мост через реку Оша в Тарском районе за 90 млн рублей построит омская компания
Сегодня, 05:25
Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства
Сегодня, 06:07
Всего лишь идея. Мэр Омска рассказал, переименуют ли остановку «Голубой огонек»
Сегодня, 04:39