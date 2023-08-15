С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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В региональном минприроды представили информацию о качестве атмосферного воздуха на 15 августа. На посту наблюдений в Кировском округе было зафиксировано превышение одного из опасных веществ.
Как свидетельствуют данные Обь-Иртышского УГМС, жители Левого берега в темное время суток дышали сероводородом. В час ночи превышение было на уровне в 1,12 раза, а к шести утра — в 1,37 раза.
Жалобы на грязный воздухе в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» уже оставили жители домов по улицам Поворотная, 70 лет Октября, но есть комментарии от проживающих и в других округах. Однако больше нигде, кроме как в Кировском округе, автоматизированные посты УГМС выбросов этой ночью не фиксировали.
Вместе с тем есть жалобы от проживающих в районе КДЦ «Галактика», библиотеки им. А. С. Пушкина, улиц Орловского, Рождественского, Серова. Как сообщают пользователи, в городе чувствуется запах газа.
«Просачивается [запах] через закрытые окна. Першение в горле, невозможно сделать глубокий вдох, закашливаешься», — рассказали омичи.
По данным открытых источников, при постоянном контакте с сероводородом у пациентов диагностируют частые бронхиты, риниты, головные боли, расстройства ЖКТ, головокружения, бессонницу, кожные болезни, в том числе экземы и дерматиты. У некоторых также нередко могут быть конъюнктивы.
Напомним, что режим НМУ в Омске и его области вводят ежедневно с 27 июля.