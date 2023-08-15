С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается

Жалобы на грязный воздухе в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» уже оставили жители домов по улицам Поворотная, 70 лет Октября, но есть комментарии от проживающих и в других округах. Однако больше нигде, кроме как в Кировском округе, автоматизированные посты УГМС выбросов этой ночью не фиксировали.