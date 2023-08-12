Открытие движения на Тюменской, зарплаты в «Авангарде» и огромный паук. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Новость № 1. В Омске открыли движение по дороге на улице Тюменской, которая едва не сползла в реку
Рабочие уложили новый слой асфальта, установили дорожные знаки. В мэрии уточнили, что ремонт временный. В следующем году администрация планирует разработать документацию на реконструкцию дороги. Участок связывает центр города с Фрунзенским мостом. Движение по дороге закрыли в начале мая. Асфальтное полотно пришло в негодность, а проезжая часть просела в сторону по направлению к реке Омь.
Новость № 2. Стали известны зарплаты хоккеистов омского «Авангарда» в преддверии нового сезона
Больше всех в грядущем сезоне заработает 28-летний нападающий Владимир Ткачев — 101 млн рублей. В прошлом сезоне его зарплата в «Авангарде» составляла 80 млн. Далее идут нападающие Рид Буше и Райан Спунер. Зарплаты игроков составят 95 и 70 млн соответственно. В сезоне 2022/2023 Буше заработал в «Авангарде» 60 млн. Канадский нападающий Спунер в прошлом году играл за минское «Динамо» и получил 35 млн рублей. О зарплатах других игроков — в нашем материале:
Новость № 3. В Омске обнаружили огромного экзотического паука с желто-черными полосками
Аргиопа Брюнниха, так называется эта разновидность насекомых, обитает в теплых краях и не понятно, как паук оказался в Сибири. Из-за чередующихся желтых и черных полос, как у пчел или ос, аргиопу часто называют паук-оса, или полосатая аргиопа. Это паук с сильно выраженным половым диморфизмом: самки и самцы существенно различаются формой, величиной и окраской тела. Аргиопа Брюнниха не представляет опасности для человека. Тем не менее, укус болезненный и сравним с пчелиным.