Открытие движения на Тюменской, зарплаты в «Авангарде» и огромный паук. Омск сегодня

Аргиопа Брюнниха, так называется эта разновидность насекомых, обитает в теплых краях и не понятно, как паук оказался в Сибири. Из-за чередующихся желтых и черных полос, как у пчел или ос, аргиопу часто называют паук-оса, или полосатая аргиопа. Это паук с сильно выраженным половым диморфизмом: самки и самцы существенно различаются формой, величиной и окраской тела. Аргиопа Брюнниха не представляет опасности для человека. Тем не менее, укус болезненный и сравним с пчелиным.