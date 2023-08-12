В Омске открыли движение по дороге, которая едва не сползла в реку

Дорога связывает центр города с Фрунзенским мостом. Движение по ней закрыли в начале мая. Асфальтное полотно пришло в негодность, проезжая часть просела в сторону по направлению к реке Омь. Изначально на проблему обратили внимание местные жители в социальных сетях.