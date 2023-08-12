В Омске открыли движение по дороге, которая едва не сползла в реку

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
В Омске открыли проезд по улице Тюменской, сообщили сегодня, 12 августа, в пресс-службе городской администрации.
Рабочие уложили новый слой асфальта, установили дорожные знаки. В мэрии уточнили, что ремонт временный.
«Разработка проектно-сметной документации по реконструкции Тюменской будет включена в адресно-инвестиционную программу следующего года», — рассказали в администрации.
Дорога связывает центр города с Фрунзенским мостом. Движение по ней закрыли в начале мая. Асфальтное полотно пришло в негодность, проезжая часть просела в сторону по направлению к реке Омь. Изначально на проблему обратили внимание местные жители в социальных сетях.