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Published Сегодня, 05:05

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В Омске открыли движение по дороге, которая едва не сползла в реку

12 августа 2023, 05:05
Фото: 1MI
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Улица Тюменская, связывающая центр города с Фрунзенским мостом, была закрыта с начала мая.

В Омске открыли проезд по улице Тюменской, сообщили сегодня, 12 августа, в пресс-службе городской администрации.

Рабочие уложили новый слой асфальта, установили дорожные знаки. В мэрии уточнили, что ремонт временный.

«Разработка проектно-сметной документации по реконструкции Тюменской будет включена в адресно-инвестиционную программу следующего года», — рассказали в администрации.

Дорога связывает центр города с Фрунзенским мостом. Движение по ней закрыли в начале мая. Асфальтное полотно пришло в негодность, проезжая часть просела в сторону по направлению к реке Омь. Изначально на проблему обратили внимание местные жители в социальных сетях.

Раскрошилась, как печенье. В Омске закрыли дорогу на Тюменской улице
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#Евгений Игишев#Дороги#Перекрытые дороги#Транспорт#Ремонт#Дорожный ремонт#Город#Омск#Омская область
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