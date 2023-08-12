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Стали известны зарплаты хоккеистов омского «Авангарда» в преддверии нового сезона

793 млн на всех. С какими зарплатами начнут новый сезон игроки омского «Авангарда»

12 августа 2023, 08:01
Фото: ХК Авангард

Стали известны зарплаты хоккеистов омского «Авангарда» в преддверии нового сезона

Больше всех заработает нападающий Владимир Ткачев. Сумма его гонорара составит 101 млн рублей.

Хоккеисты омского «Авангарда» заработают в новом сезоне 793 млн рублей на команду. Зарплатную ведомость клубов КХЛ приводит издание «Спорт-экспресс». Зарплаты игроков при этом указываются без учета бонусов и премий.

Больше всех в грядущем сезоне заработает 28-летний нападающий Владимир Ткачев — 101 млн рублей. В прошлом сезоне его зарплата в «Авангарде» составляла 80 млн. Далее идут нападающие Рид Буше и Райан Спунер. Зарплаты игроков составят 95 и 70 млн соответственно. В сезоне 2022/2023 Буше заработал в «Авангарде» 60 млн. Канадский нападающий Спунер в прошлом году играл за минское «Динамо» и получил 35 млн рублей.

27-летний защитник и капитан команды Дамир Шарипзянов заработает 65 млн рублей, что на 15 млн больше, чем годом ранее. Либор Шулак получит 55 млн. В прошлом сезоне чешский защитник играл за «Адмирал» из Владивостока и получил зарплату в 26 млн рублей.

Защитник Богдан Киселевич и нападающий Валентин Пьянов заработают по 45 млн, а Игорь Гераськин 50 млн рублей.

Вратарь Василий Демченко получит в новом сезоне 35 млн рублей. Прошлый сезон голкипер отстоял за «Авангард» за 20 млн.

Меньше всех в предстоящем сезоне заработают вратарь Андрей Мишуров, нападающие Денис Венгрыжановский и Евгений Орлов. Их зарплаты составят 7, 5 и 3 млн рублей соответственно.

Отметим, что потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге ограничивается суммой в 900 млн рублей на клуб, но, по регламенту, сюда не входят гонорары молодых игроков.

Напомним, новый сезон «Авангард» начнет игрой с новосибирской «Сибирью» 2 сентября. «Ястребы» проведут шесть домашних матчей подряд. В настоящее время в клубе продают абонементы на предстоящий сезон:

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#Евгений Игишев#Авангард#Авангард хоккей#Зарплата#Спорт#Игрок#Хоккеисты#Общество#Омск#Омская область
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