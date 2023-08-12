793 млн на всех. С какими зарплатами начнут новый сезон игроки омского «Авангарда»

Больше всех в грядущем сезоне заработает 28-летний нападающий Владимир Ткачев — 101 млн рублей. В прошлом сезоне его зарплата в «Авангарде» составляла 80 млн. Далее идут нападающие Рид Буше и Райан Спунер. Зарплаты игроков составят 95 и 70 млн соответственно. В сезоне 2022/2023 Буше заработал в «Авангарде» 60 млн. Канадский нападающий Спунер в прошлом году играл за минское «Динамо» и получил 35 млн рублей.