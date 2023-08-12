По кличке Билайн. Омичи обнаружили необычного паука, обитающего в южных краях

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Читатели Города55 обнаружили в Омске экзотического паука с желто-черным окрасом. Аргиопа Брюнниха, так называется эта разновидность насекомых, обитает в теплых краях.
«Был найден вот такой паук, который обитает только в южных странах, а вот в Сибири — никогда», — сообщил омич Николай Тимофеев.
Из-за окраса омичи назвали паука Билайном.
Из-за чередующихся желтых и черных полос, как у пчел или ос, аргиопу часто называют паук-оса, или полосатая аргиопа. Это паук с сильно выраженным половым диморфизмом: самки и самцы существенно различаются формой, величиной и окраской тела.
Аргиопа Брюнниха не представляет опасности для человека. Несмотря на большие размеры паука (туловище взрослых самок может достигать 2,5 сантиметра в длину, а общая длина — 4 см), его челюсти с ядовитым аппаратом сравнительно мелкие. Укус болезненный и сравним с пчелиным, но не опасен.
Ареал обитания паука: Северная Африка, Южная и Центральная Европа, Крым, Кавказ, Казахстан, Малая и Средняя Азия, Китай, Корея, Индия и Япония.
Ранее омичи обратили внимание, что в регионе стали часто встречаться богомолы. Появление экзотических насекомых связывают с изменением климата.