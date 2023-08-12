По кличке Билайн. Омичи обнаружили необычного паука, обитающего в южных краях

Аргиопа Брюнниха не представляет опасности для человека. Несмотря на большие размеры паука (туловище взрослых самок может достигать 2,5 сантиметра в длину, а общая длина — 4 см), его челюсти с ядовитым аппаратом сравнительно мелкие. Укус болезненный и сравним с пчелиным, но не опасен.