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«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов

31 июля 2023, 05:41
Фото: Город55
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В Омске снова нашли примеси в воздухе и объявили режим «черного неба»

Режим НМУ будет действовать сутки.

В Омске на протяжении нескольких дней действует режим «черного неба». Местные жители, в особенности те, кто проживает в Советском и Кировском округах, массово жалуются на качество атмосферного воздуха. Сегодняшний день, 31 июля, не стал исключением.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Он будет действовать сутки, до 11 часов 1 августа. Степень опасности — первая. Конец июля выдастся достаточно сложным, так как вредные примеси будут оседать в воздухе на протяжении всего следующего дня и ночи.

Жалобы в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» стали появляться не только от жителей Левого берега и Нефтяников, но и от тех, кто проживает в Центральном, Ленинском округах. Омичи просыпаются от сильных химических запахов ночью и закрывают окна, сообщается в комментариях. У кого-то при этом начинается одышка.

«Вонял Амур-2 полночи гарью так, как будто меня мордой окунули в горящую мусорку», — пишут местные жители.
«Уже как мухи травленные. Еле ползаем», — сетуют также омичи в комментариях.

В региональном минприроды пишут, что могут помочь только тем, что организуют выезд передвижной эколаборатории. Специалисты оценят качество атмосферного воздуха в районах, откуда будет поступать наибольшее количество жалоб.

Превышения на 31 июля эксперты зарегистрировали в Кировском округе. Там оказалось слишком много сероводорода (1,1 ПДК) и метантиолов (1,02 ПДК). Завтра ночью и утром, 1 августа, в профильном министерстве спрогнозировали повышенный уровень загрязнения воздуха.

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#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Экология#Жалобы#Выбросы#Минприроды#Режим нму#Режим черного неба#Химический запах#Вредные вещества#Алина Ясинская
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