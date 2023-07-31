«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В Омске на протяжении нескольких дней действует режим «черного неба». Местные жители, в особенности те, кто проживает в Советском и Кировском округах, массово жалуются на качество атмосферного воздуха. Сегодняшний день, 31 июля, не стал исключением.
Специалисты Обь-Иртышского УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Он будет действовать сутки, до 11 часов 1 августа. Степень опасности — первая. Конец июля выдастся достаточно сложным, так как вредные примеси будут оседать в воздухе на протяжении всего следующего дня и ночи.
Жалобы в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» стали появляться не только от жителей Левого берега и Нефтяников, но и от тех, кто проживает в Центральном, Ленинском округах. Омичи просыпаются от сильных химических запахов ночью и закрывают окна, сообщается в комментариях. У кого-то при этом начинается одышка.
«Вонял Амур-2 полночи гарью так, как будто меня мордой окунули в горящую мусорку», — пишут местные жители.
«Уже как мухи травленные. Еле ползаем», — сетуют также омичи в комментариях.
В региональном минприроды пишут, что могут помочь только тем, что организуют выезд передвижной эколаборатории. Специалисты оценят качество атмосферного воздуха в районах, откуда будет поступать наибольшее количество жалоб.
Превышения на 31 июля эксперты зарегистрировали в Кировском округе. Там оказалось слишком много сероводорода (1,1 ПДК) и метантиолов (1,02 ПДК). Завтра ночью и утром, 1 августа, в профильном министерстве спрогнозировали повышенный уровень загрязнения воздуха.