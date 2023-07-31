«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов

Жалобы в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» стали появляться не только от жителей Левого берега и Нефтяников, но и от тех, кто проживает в Центральном, Ленинском округах. Омичи просыпаются от сильных химических запахов ночью и закрывают окна, сообщается в комментариях. У кого-то при этом начинается одышка.