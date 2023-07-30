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«Четвертый день травли». Омичи пожаловались на жуткий запах газа в период НМУ

30 июля 2023, 03:38
Фото: 1MI
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Омичи жалуются на запах газа в период НМУ

Синоптики вновь объявили режим «черного неба».

Омские синоптики объявили режим неблагоприятных метеоусловий до 11:00 30 июля. Это период, когда вредные вещества плохо рассеиваются в воздухе из-за слабого ветра. Омичи прозвали подобное время «режимом черного неба».

Жалобы на выбросы в соцсетях набирают обороты. «Дышать невозможно, просто какой-то ужас, что за издевательство? Левый берег, район метромоста. Четвертый день травли», — пишет омичка в группе «Дыши! Омск». Другие жители Левобережья говорят о едком запахе газа.

К недовольствам присоединились также горожане с улиц Пригородная, Магистральная, Дмитриева, Набережной, Транссибирская, Орловского, Братская, Андрианова, проспекта Мира, Серова, Маркса, Лукашевича, Дианова.

Горожане чувствуют фенол, нефть, ацетон, керосин, гарь и химию. Большинство жалоб касаются невыносимого запаха газа. Омичи рассказывают, что не могут открыть окна, а жаркую погоду.

Обновлено: 30 июля в 10:34 региональное минприроды традиционно отчиталось об итогах ночи: «Превышений ПДК не зафиксировано». Ночь и утром 31 июля уровень загрязнения ожидается повышенный, днем — пониженный.

Напомним, 29 июля в городе тоже был объявлен режим НМУ. Он действует практически всю неделю. Жители Омска не устают писать жалобы.

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#Выбросы#Жалобы#Соцсети#Режим нму#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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