«Четвертый день травли». Омичи пожаловались на жуткий запах газа в период НМУ

Жалобы на выбросы в соцсетях набирают обороты. «Дышать невозможно, просто какой-то ужас, что за издевательство? Левый берег, район метромоста. Четвертый день травли», — пишет омичка в группе «Дыши! Омск». Другие жители Левобережья говорят о едком запахе газа.