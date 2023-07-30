«Четвертый день травли». Омичи пожаловались на жуткий запах газа в период НМУ

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 04:45
Омские синоптики объявили режим неблагоприятных метеоусловий до 11:00 30 июля. Это период, когда вредные вещества плохо рассеиваются в воздухе из-за слабого ветра. Омичи прозвали подобное время «режимом черного неба».
Жалобы на выбросы в соцсетях набирают обороты. «Дышать невозможно, просто какой-то ужас, что за издевательство? Левый берег, район метромоста. Четвертый день травли», — пишет омичка в группе «Дыши! Омск». Другие жители Левобережья говорят о едком запахе газа.
К недовольствам присоединились также горожане с улиц Пригородная, Магистральная, Дмитриева, Набережной, Транссибирская, Орловского, Братская, Андрианова, проспекта Мира, Серова, Маркса, Лукашевича, Дианова.
Горожане чувствуют фенол, нефть, ацетон, керосин, гарь и химию. Большинство жалоб касаются невыносимого запаха газа. Омичи рассказывают, что не могут открыть окна, а жаркую погоду.
Обновлено: 30 июля в 10:34 региональное минприроды традиционно отчиталось об итогах ночи: «Превышений ПДК не зафиксировано». Ночь и утром 31 июля уровень загрязнения ожидается повышенный, днем — пониженный.
Напомним, 29 июля в городе тоже был объявлен режим НМУ. Он действует практически всю неделю. Жители Омска не устают писать жалобы.