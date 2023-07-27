«Просто ужас, а не воздух». Омичи массово пожаловались на едкую вонь в городе

В 6 утра появился комментарий от омички, проживающей в Нефтяниках. По ее словам, по улице 50 лет Октября стало невозможно дышать. Другой житель Советского округа почувствовал химический запах на улице Магистральной. Есть жалобы и от жителей Левобережья. Они отметили, что «это просто ужас, а не воздух».