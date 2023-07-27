«Просто ужас, а не воздух». Омичи массово пожаловались на едкую вонь в городе

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Published Сегодня, 02:55
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Жители областного центра пожаловались на качество атмосферного воздуха. Сразу в нескольких административных округах возник едкий противный запах. Информация об этом была опубликована в паблике «Проект ДЫШИ! Омск».
Так, сегодня, 27 июля, ближе к часу ночи жительница Октябрьского округа оставила комментарий о том, что на улицах Учебной и Панфилова вновь чувствует «вонь жженой химии». Сильный запах выхлопных газов, краски, газа и химии ощутили жители домов по улице Транссибирская.
В 6 утра появился комментарий от омички, проживающей в Нефтяниках. По ее словам, по улице 50 лет Октября стало невозможно дышать. Другой житель Советского округа почувствовал химический запах на улице Магистральной. Есть жалобы и от жителей Левобережья. Они отметили, что «это просто ужас, а не воздух».
В Обь-Иртышском УГМС при этом накануне не объявляли режим неблагоприятных метеоусловий. В региональном минприроды о возможных выбросах сегодняшней ночью появится информация только завтра утром.
Отметим, что некоторые омичи пользуются приложением для отслеживания качества атмосферного воздуха. Например, в сервисе «Эковизор» на момент публикации указано, что в воздухе содержатся взвешенные частицы PM2.5 и PM10 (24% и 16% от ПДК соответственно). При этом людям с хроническими заболеваниями стоит меньше находиться на улице.
Ранее горожане оставляли жалобы в соцсетях в воскресенье, 23 июля.