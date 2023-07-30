К зомби-апокалипсису готовы! Зачем в Омске закупают марли на 120 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Центр по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения провел электронный аукцион на поставку медицинской марли на случай чрезвычайных ситуаций. Информация доступна на сайте госзакупок.
Начальная цена — 925 155 рублей. В информации об объекте сказано: «рулон марлевый, тканый, нестерильный». Материалом послужила медицинская отбеленная марля. Длина: не менее 500 и не более 1 300 метров. Всего таких закупят 14 штук. Цена каждой — 66 082 рубля.
Поставщика определили 28 июля. На аукционе было четыре участника, они скрыты. Победитель выполнит работу за 119 198 рублей. Среди других предложений: 140 000 рублей, 900 000 рублей и стартовые 925 155 рублей.