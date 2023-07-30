К зомби-апокалипсису готовы! Зачем в Омске закупают марли на 120 тысяч рублей

Начальная цена — 925 155 рублей. В информации об объекте сказано: «рулон марлевый, тканый, нестерильный». Материалом послужила медицинская отбеленная марля. Длина: не менее 500 и не более 1 300 метров. Всего таких закупят 14 штук. Цена каждой — 66 082 рубля.