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К зомби-апокалипсису готовы! Зачем в Омске закупают марли на 120 тысяч рублей

30 июля 2023, 04:39
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске за 120 тысяч закупят марлю для чрезвычайных ситуаций

Начальная цена достигала почти миллиона рублей.

Центр по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения провел электронный аукцион на поставку медицинской марли на случай чрезвычайных ситуаций. Информация доступна на сайте госзакупок.

Начальная цена — 925 155 рублей. В информации об объекте сказано: «рулон марлевый, тканый, нестерильный». Материалом послужила медицинская отбеленная марля. Длина: не менее 500 и не более 1 300 метров. Всего таких закупят 14 штук. Цена каждой — 66 082 рубля.

Поставщика определили 28 июля. На аукционе было четыре участника, они скрыты. Победитель выполнит работу за 119 198 рублей. Среди других предложений: 140 000 рублей, 900 000 рублей и стартовые 925 155 рублей.

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#Закупки#Госзакупки#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Спецоперация
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