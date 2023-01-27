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Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Омский муниципальный рынок отдадут в аренду через аукцион

27 января 2023, 08:06
Фото: 1MI
иллюстрация
Привычный вид Советского рынка изменит очертания. Муниципальную собственность Омска раздадут под аренду на 10 лет.

На сайте государственных торгов появилось предложение об аренде на 10 лет. Отдают на доверительное управление Советский рынок, стартует аукцион с 1,3 млн рублей, каждый последующий участник будет прибавлять к стоимости почти 68 тыс. рублей. Заявки принимают со вчерашнего дня, продать право на заключение договора аренды хотят за месяц — до 27 февраля.

В составе лота 3 части — сам двухэтажный рынок с подвалом, площадью 2818,7 кв. м., гараж почти на 77 кв. м. и общественный туалет. Отдадут в аренду только под целевое использование, для размещения торговых объектов. Ежемесячный платеж равен начальной стоимости аукциона — 1 млн и 352 тыс. рублей.

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#Дарья Зыкова#Город#Муниципальная недвижимость#Аренда#Торговля#Аукцион#Советский округ#Рынок#Экономика#Новости#Омск
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