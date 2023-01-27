Омский муниципальный рынок отдадут в аренду через аукцион

На сайте государственных торгов появилось предложение об аренде на 10 лет. Отдают на доверительное управление Советский рынок, стартует аукцион с 1,3 млн рублей, каждый последующий участник будет прибавлять к стоимости почти 68 тыс. рублей. Заявки принимают со вчерашнего дня, продать право на заключение договора аренды хотят за месяц — до 27 февраля.