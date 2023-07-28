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Проект реконструкции троллейбусного депо на Левобережье Омска не прошел экспертизу

28 июля 2023, 06:59
Фото: 1MI
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На объекте работает компания из подмосковных Химок «Хатман Групп».

Городу55 стало известно, что в Омске не одобрили проект реконструкции троллейбусного депо по улице Ватутина, 23. Заключение, выданное «Государственной экспертизой Омской области», оказалось отрицательным.

В качестве застройщика в заключении экспертизы указан депстрой городской администрации. Исполнителем работ значится акционерное общество «Хатман групп».

Напомним, что подрядчика для реконструкции депо на Левобережье Омска нашли в ноябре прошлого года. Контракт на 295 млн рублей заключили с прописанной в подмосковных Химках компанией «Хатман групп». Владеет и руководит фирмой Анна Хиле. Предпринимательница, кстати, в мае 2023 года реорганизовала ООО «Хатман групп» в акционерное общество.

По условиям контракта, подмосковной компании предстояло обновить депо, построить мойку для троллейбусов и восстановить сети до 15 декабря 2023 года. В феврале этого года подрядчик пытался увеличить финансирование работ до 506 млн рублей. Удорожание произошло из-за задвоения работ, приписок и использования неоправданно дорогих материалов.

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#Юлия Истомина#Троллейбусное депо#Реконструкция#Подрядчик#Департамент строительства#Экспертиза#Общество#Город#Новости#Омск
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