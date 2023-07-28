Проект реконструкции троллейбусного депо на Левобережье Омска не прошел экспертизу

Напомним, что подрядчика для реконструкции депо на Левобережье Омска нашли в ноябре прошлого года. Контракт на 295 млн рублей заключили с прописанной в подмосковных Химках компанией «Хатман групп». Владеет и руководит фирмой Анна Хиле. Предпринимательница, кстати, в мае 2023 года реорганизовала ООО «Хатман групп» в акционерное общество.