Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Подрядчик требует увеличить финансирование реконструкции троллейбусного депо в Омске

26 февраля 2023, 03:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Стоимость работ требуют увеличить почти в два раза.

Во время субботнего объезда по стройкам Омска стало известно о требованиях одного из подрядчиков увеличить смету. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. 25 февраля одним из пунктов рабочей поездки стало троллейбусное депо на Ватутина.

Реконструкцией объекта занимается компания «Хатманн Групп» из подмосковных Химок. Цена контракта — 295,6 миллиона рублей. «Они настаивают на увеличении стоимости работ <…> до 506 миллионов рублей. Напомнил им, что условия муниципального контракта, в том числе его стоимость, произвольно изменять нельзя», — написал градоначальник.

Обоснования для повышения планируют детально проверить. Сергей Шелест предлагает найти решение, которое не сказалось бы на качестве работ и при этом позволило остаться в рамках отведенных средств.

Напомним, обновить троллейбусное депо должны к середине декабря этого года. Подрядчику предстоит восстановить более трех километров контактной сети, обновить производственный корпус, построить мойку и очистные сооружения, восстановить асфальт и освещение.

Подрядчики хотят больше денег. Чиновники проехали с инспекцией по омским стройкам
Узнать подробнее
#Строительство#Объезд#Подрядчик#Общество#Город#Новости#Омск#Сергей шелест
Подпишитесь
Губернатор Омской области прокомментировал свое попадание в очередной список санкций
Вчера, 13:54
Омичам перестанут «просто так» повышать лимит на кредитках
Вчера, 08:01
На закрытом показе фильма «Авангард. Возвращение» побывал Владимир Познер
Вчера, 03:39
Сводка происшествий. Омичи за последние сутки массово «ушли в отрыв»
Вчера, 09:24
Умер известный омский краевед Владимир Селюк
Сегодня, 03:17
Подрядчики хотят больше денег. Чиновники проехали с инспекцией по омским стройкам
Вчера, 12:35