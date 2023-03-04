Строителям нового троллейбусного депо в Омске пригрозили расторжением контракта

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что Сергей Шелест снова переговорил с подрядчиком ООО «Хатман Групп», перестраивающим депо на ул. Ватутина. На встрече присутствовал прокурор Омска Павел Попов и председатель Горсовета Владимир Корбут.
Мэр Омска дал подрядчику неделю на то, чтобы пересчитать обоснования для повышения стоимости работ. Напомним, на прошлой неделе «Хатман Групп» предоставили отчет, по которому настаивали на оплате 506 млн рублей вместо изначальных 295,6 млн рублей.
«Даже беглый анализ представленных расчетов выявил многочисленные факты задвоения работ, приписок, использования неоправданно дорогих материалов. Эти „мелочи“ потянули на 140 миллионов рублей, что будет, если подсчитать все досконально?» — прокомментировал отчет Сергей Шелест. «Если подрядчик будет и дальше вести себя подобным образом — встанет вопрос о расторжении контракта», — отметил мэр.
Напомним, что по контракту подрядчик должен завершить реконструкцию троллейбусного депо в срок до 15 декабря 2023 года.