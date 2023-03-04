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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Строителям нового троллейбусного депо в Омске пригрозили расторжением контракта

4 марта 2023, 14:05
Фото: Город55
иллюстрация
Компания-подрядчик выставила Омску дополнительный счет, почти вдвое превышающий изначальную сумму контракта.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что Сергей Шелест снова переговорил с подрядчиком ООО «Хатман Групп», перестраивающим депо на ул. Ватутина. На встрече присутствовал прокурор Омска Павел Попов и председатель Горсовета Владимир Корбут.

Мэр Омска дал подрядчику неделю на то, чтобы пересчитать обоснования для повышения стоимости работ. Напомним, на прошлой неделе «Хатман Групп» предоставили отчет, по которому настаивали на оплате 506 млн рублей вместо изначальных 295,6 млн рублей.

«Даже беглый анализ представленных расчетов выявил многочисленные факты задвоения работ, приписок, использования неоправданно дорогих материалов. Эти „мелочи“ потянули на 140 миллионов рублей, что будет, если подсчитать все досконально?» — прокомментировал отчет Сергей Шелест. «Если подрядчик будет и дальше вести себя подобным образом — встанет вопрос о расторжении контракта», — отметил мэр.

Напомним, что по контракту подрядчик должен завершить реконструкцию троллейбусного депо в срок до 15 декабря 2023 года.

Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска
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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Строительство#Новости#Омск#Сергей шелест#Павел Попов#Владимир Корбут#Троллейбусное депо#Подрядчик#Стройка#Контракт#Экономика
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