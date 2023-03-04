Строителям нового троллейбусного депо в Омске пригрозили расторжением контракта

Мэр Омска дал подрядчику неделю на то, чтобы пересчитать обоснования для повышения стоимости работ. Напомним, на прошлой неделе «Хатман Групп» предоставили отчет, по которому настаивали на оплате 506 млн рублей вместо изначальных 295,6 млн рублей.