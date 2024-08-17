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Троллейбусное депо

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2024
Суд посчитал добросовестным экс-подрядчика по ремонту троллейбусного депо
17 августа, 06:34
Из-за уровня воды. В Омске после ливня троллейбусы №4 и 67 сократили маршруты
После продолжительного дождя омские улицы снова покрылись водой, из-за обилия жидкости троллейбусам № 4 и 67 пришлось сократить свои маршруты.
16 июля, 13:50
Забытое троллейбусное депо, закрытие спортивной секции и НЛО. Омск сегодня
15 июля, 14:54
Депо быть. На Левобережье запустили пробный троллейбус для проверки линий
Реконструкцию троллейбусного депо должны закончить до конца 2024 года.
4 июля, 08:51
Из-за последствий ливня омские троллейбусы поедут по сокращенным маршрутам
20 мая, 12:42
Работают спецслужбы. В центре Омска из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы
На перекрестке в центре Омска аварийная бригада проводит работы по восстановлению движения троллейбусных маршрутов.
17 апреля, 12:22
Нужны водители. На омском Левобережье введут три новых троллейбусных маршрута
Глава дептранса Омска высказался о том, что одной из главных проблем транспортной системы города сейчас является нехватка кадров.
15 февраля, 13:10
2023
Успели с контрактом. В Омске нашли новых строителей троллейбусного депо на Ватутина
7 декабря 2023, 07:26
Увеличение транспорта, мстительный брат и отсутствие фонарей. Омск сегодня
5 октября 2023, 14:51
Контракт расторгают. Подрядчик сорвал сроки реконструкции троллейбусного депо в Омске
8 августа 2023, 11:20
Омский депстрой не исключает расторжения контракта со строителями троллейбусного депо
28 июля 2023, 11:40
Проект реконструкции троллейбусного депо на Левобережье Омска не прошел экспертизу
28 июля 2023, 06:59
В дептрансе Омска рассказали, появятся ли трамваи на Левобережье
Трамвайную сеть в городе организовали бы раньше, если бы не финансовые проблемы.
14 апреля 2023, 02:45
В Омске из-за гибели электромонтера завели уголовное дело
Несчастный случай в левобережном троллейбусном депо мог произойти из-за нарушения охраны труда.
20 марта 2023, 07:25
Легенда сменила имя, город застревал во льду и ругался с подрядчиками. Омск сегодня
4 марта 2023, 14:29
Строителям нового троллейбусного депо в Омске пригрозили расторжением контракта
Компания-подрядчик выставила Омску дополнительный счет, почти вдвое превышающий изначальную сумму контракта.
4 марта 2023, 14:05

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