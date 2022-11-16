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Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска

Сегодня, 05:03
Фото: 1MI

В Омске нашли подрядчиков для развития троллейбусной сети на Левобережье

Итоги аукциона появились на портале Госзакупок. Они оказались весьма интригующими.

Подведены итоги торгов на реконструкцию дорог на Левобережье и восстановление троллейбусного депо в Кировском округе Омска. Работы будут вести две компании: омская фирма «СтройТраст» и подмосковная «Хатман Групп».

Первый контракт на реконструкцию бульвара Архитекторов заключили с омской компанией — она предложила 1 млрд 486 млн рублей. За эти деньги дорожникам предстоит расширить участок дороги от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской, проложить троллейбусную сеть и устроить разворотную площадку для троллейбусов.

Также в рамках первого этапа обустройства троллейбусной сети на участке появится не менее 8 остановок общественного транспорта, также предусмотрена велодорожка. На втором этапе предусмотрена реконструкция объездной дороги к поселку Чукреевка вблизи ТЦ «МЕГА» — здесь также протянут троллейбусную сеть, говорится в документации закупки. Закончить работы планируется к концу 2024 года.

Второй контракт на 295 млн рублей на реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина получила компания «Хатман Групп», прописанная в подмосковных Химках. Полное обновление депо, строительство мойки для троллейбусов и восстановление сети должны закончить к 15 декабря 2023 года.

Компания «Хатман Групп» работает на рынке строительства с 2013 года, и за это время успела получить крупные контракты на возведение инфраструктурных объектов во Владимире, Иркутске и других городах России.

Компания «СтройТраст» зарегистрирована в Омске, занималась строительством «дороги за миллиард» в Кировском округе Омска и получила контракт на строительство развязки у Ленинградского моста. Сейчас в Омске зарегистрировано две компании «СтройТраст», и в отношении руководителя одной из них завели дело за уклонение от уплаты налогов.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Строительство#Троллейбус#Сеть#Реконструкция#Дорога
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