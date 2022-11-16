Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска

Компания «СтройТраст» зарегистрирована в Омске, занималась строительством «дороги за миллиард» в Кировском округе Омска и получила контракт на строительство развязки у Ленинградского моста. Сейчас в Омске зарегистрировано две компании «СтройТраст», и в отношении руководителя одной из них завели дело за уклонение от уплаты налогов.