Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Изображение материала

Молодая омичка и 15-летний парень пострадали в ДТП с опрокидыванием

23 июля 2023, 04:09
Фото: 1MI
иллюстрация
За рулем находилась 19-летняя девушка.

22 июля в 18:10 стало известно о ДТП с пострадавшими в Любинском районе. Известна предварительная картина событий.

19-летняя девушка за рулем «Nissan Pulsar» ехала по автодороге Любино-Большаковский. В районе третьего километра не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии помощь медиков понадобилась водителю и пассажиру — 15-летнему парню.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, сообщили в полиции. Напомним, ранее мы рассказывали о смертельном происшествии под Омском:

Пятеро в больнице. Омич погиб при столкновении двух автомобилей
Узнать подробнее
#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Полиция#ГИБДД#Происшествия#Новости#Омская область#Любинский район
Подпишитесь
Поимка педофила в Омске, уход Мизулиной, новый гендиректор «Авангарда»
Сегодня, 07:38
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обращения сироты из Омска
Сегодня, 06:04
Иномарка бывшего судьи-должника из Омска ушла с молотка
Сегодня, 03:51
Отмены и задержки. Что происходит в Омском аэропорту
Сегодня, 05:19
Пассажиров поезда Омск — Симферополь доставят в Крым на автобусах из-за атаки БПЛА
Сегодня, 03:16
Обмеление Иртыша и жуткие грозы. Что ждет омичей на следующей неделе
Сегодня, 06:35