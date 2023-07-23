Молодая омичка и 15-летний парень пострадали в ДТП с опрокидыванием

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
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Updated Сегодня, 04:11
22 июля в 18:10 стало известно о ДТП с пострадавшими в Любинском районе. Известна предварительная картина событий.
19-летняя девушка за рулем «Nissan Pulsar» ехала по автодороге Любино-Большаковский. В районе третьего километра не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии помощь медиков понадобилась водителю и пассажиру — 15-летнему парню.
Сейчас по факту аварии проводится проверка, сообщили в полиции. Напомним, ранее мы рассказывали о смертельном происшествии под Омском: