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Зимний спорт в летнем исполнении. В Омске в +27 градусов посоревнуются в биатлоне

19 июля 2023, 11:31
Фото: 1MI

В Омске пройдут соревнования по биатлону в +27 градусов

В Советском парке пройдут областные соревнования по биатлону «Приз памяти Игоря Малиновского».

Турнир, посвященный памяти мастера спорта России, чемпиона мира и Европы среди
юниоров по биатлону Игоря Малиновского, пройдет 20 июля. В 10:00 состоится открытие, а в 11:00 — старт состязаний.

Спортсмены поборются за лидерство в летних дисциплинах (кросс-спринт). Организаторы ожидают увидеть более 120 участников.

Напомним, что недавно была годовщина смерти спортсмена. 16 июля 2022 года Малиновский погиб в результате крушения вертолёта на Камчатке.

Опубликован отчет о крушении вертолета с омским биатлонистом Игорем Малиновским
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Спорт#Биатлон#Соревнования#Спортивные соревнования
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