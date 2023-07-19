Зимний спорт в летнем исполнении. В Омске в +27 градусов посоревнуются в биатлоне

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Турнир, посвященный памяти мастера спорта России, чемпиона мира и Европы среди
юниоров по биатлону Игоря Малиновского, пройдет 20 июля. В 10:00 состоится открытие, а в 11:00 — старт состязаний.
Спортсмены поборются за лидерство в летних дисциплинах (кросс-спринт). Организаторы ожидают увидеть более 120 участников.
Напомним, что недавно была годовщина смерти спортсмена. 16 июля 2022 года Малиновский погиб в результате крушения вертолёта на Камчатке.