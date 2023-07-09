Опубликован отчет о крушении вертолета с омским биатлонистом Игорем Малиновским

Эксперты считают, что Малиновский знал прогноз об ухудшении погоды, но все же решил лететь. При подобных условий обычно пилот возвращается либо на точку старта, либо на новую посадочную площадку. Лететь по приборам погибший не мог, не хватало квалификации.