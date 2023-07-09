Опубликован отчет о крушении вертолета с омским биатлонистом Игорем Малиновским

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет о крушении четырехместного вертолета Robinson R44. Трагедия случилась 16 июля 2022 года на Камчатке. Судном управлял бывший Чемпион мира по биатлону, выпускник Омского летно-технический колледж гражданской авиации 25-летний Игорь Малиновский. Он и еще двое пассажиров погибли — экс-топ-менеджер «Эльдорадо» и «ЦУМа» Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала «Tele2» Сергей Колесняк.
Вертолет следовал по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. Судно перестало выходить на связь 16 июля. На следующий день вертолет нашли сгоревшим. В отчете называют вероятную причину крушения — потеря контроля за высотой полета при попадании в неожиданные метеоусловия.
Эксперты считают, что Малиновский знал прогноз об ухудшении погоды, но все же решил лететь. При подобных условий обычно пилот возвращается либо на точку старта, либо на новую посадочную площадку. Лететь по приборам погибший не мог, не хватало квалификации.