Обе сгоревшие пятиэтажки в Омске ремонтировались в 2019 году за федеральный миллиард

Кровля дома загорелась 16 июля около полуночи. Огонь бушевал на площади около 1100 квадратных метров. От МЧС на месте работали 11 единиц техник и 65 человек личного состава. Из здания эвакуировали 60 жильцов, троим помогли выбраться спасатели. В гимназии №115 развернули пункт временного размещения. Также к горящему зданию подогнали несколько автобусов для эвакуации людей. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.