Обе сгоревшие пятиэтажки в Омске ремонтировались в 2019 году за федеральный миллиард

Posted Сегодня, 21:23
Published Сегодня, 21:23
Modified Сегодня, 21:25
Updated Сегодня, 21:25
Кровлю в пятиэтажном доме на бульваре Победы, где сегодня произошел пожар, ремонтировали в 2019 году. Подробности Городу55 на месте происшествия сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
«Всем, кому необходимо предоставили в гимназии №115 пункт временного размещения. Воду, чай предоставили. Здесь будут дежурить службы безопасности от администрации города, от Центрального округа руководители. В принципе правоохранительные органы разберутся с причинами пожара, потому что, честно говоря, не понятно. Это вторая крыша, причем также новая, в 2019 году была сделана (проведен капремонт — прим. ред.). Людям будет оказана вся необходимая помощь», — рассказал градоначальник.
Кровля дома загорелась 16 июля около полуночи. Огонь бушевал на площади около 1100 квадратных метров. От МЧС на месте работали 11 единиц техник и 65 человек личного состава. Из здания эвакуировали 60 жильцов, троим помогли выбраться спасатели. В гимназии №115 развернули пункт временного размещения. Также к горящему зданию подогнали несколько автобусов для эвакуации людей. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.
Напомним, что похожий пожар произошел 27 июня на улице Волгоградской. Там также загорелась крыша пятиэтажного дома. Пламя распространилось на площади в 1800 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительно причиной пожара называли удар молнии. Но эксперты эту версию, по словам мэра Омска Сергея Шелеста, опровергли.
Отметим, что в 2019 году на капремонт домов Омска был выделен 1,1 млрд рублей. Основным распорядителем средств выступало АО «Омскэлектро», отдавая работы, по большей части, на субподряд.