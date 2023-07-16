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Обе сгоревшие пятиэтажки в Омске ремонтировались в 2019 году за федеральный миллиард

15 июля 2023, 21:23
Фото: Город55
Из здания эвакуировали 60 человек
Похожее возгорание произошло в доме на улице Волгоградской на Левом берегу в конце июня.

Кровлю в пятиэтажном доме на бульваре Победы, где сегодня произошел пожар, ремонтировали в 2019 году. Подробности Городу55 на месте происшествия сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

«Всем, кому необходимо предоставили в гимназии №115 пункт временного размещения. Воду, чай предоставили. Здесь будут дежурить службы безопасности от администрации города, от Центрального округа руководители. В принципе правоохранительные органы разберутся с причинами пожара, потому что, честно говоря, не понятно. Это вторая крыша, причем также новая, в 2019 году была сделана (проведен капремонт — прим. ред.). Людям будет оказана вся необходимая помощь», — рассказал градоначальник.
Из здания эвакуировали 60 человек
Видео: Город55

Кровля дома загорелась 16 июля около полуночи. Огонь бушевал на площади около 1100 квадратных метров. От МЧС на месте работали 11 единиц техник и 65 человек личного состава. Из здания эвакуировали 60 жильцов, троим помогли выбраться спасатели. В гимназии №115 развернули пункт временного размещения. Также к горящему зданию подогнали несколько автобусов для эвакуации людей. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.

Фото: Город55

Напомним, что похожий пожар произошел 27 июня на улице Волгоградской. Там также загорелась крыша пятиэтажного дома. Пламя распространилось на площади в 1800 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительно причиной пожара называли удар молнии. Но эксперты эту версию, по словам мэра Омска Сергея Шелеста, опровергли.

Отметим, что в 2019 году на капремонт домов Омска был выделен 1,1 млрд рублей. Основным распорядителем средств выступало АО «Омскэлектро», отдавая работы, по большей части, на субподряд.

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