В омской пятиэтажке на бульваре Победы начали восстанавливать крышу после пожара

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В пятиэтажном доме на бульваре Победы начали восстанавливать крышу после пожара. Напомним, кровля здания вспыхнула в ночь с 15 на 16 июля, огонь бушевал на площади больше тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
«Огнем уничтожена деревянная обрешетка всей кровли, металлочерепица при визуальном осмотре имеет деформацию в виде набухания и прогибания металла под воздействием высоких температур», — рассказали в мэрии.
Ремонтировать крышу дома будет подрядная организация «СКР Лидер». Накануне рабочие демонтировали старую кровлю. Работы планируют завершить до 15 августа.
Отметим, что крышу дома ремонтировали в 2019 году, так же как кровлю в пятиэтажке на улице Волгоградской. Там пожар произошел в конце июня.