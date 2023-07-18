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В омской пятиэтажке на бульваре Победы начали восстанавливать крышу после пожара

18 июля 2023, 09:44
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Возгорание кровли произошло в ночь с 15 на 16 июля. Огонь бушевал на площади больше тысячи квадратных метров.

В пятиэтажном доме на бульваре Победы начали восстанавливать крышу после пожара. Напомним, кровля здания вспыхнула в ночь с 15 на 16 июля, огонь бушевал на площади больше тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

«Огнем уничтожена деревянная обрешетка всей кровли, металлочерепица при визуальном осмотре имеет деформацию в виде набухания и прогибания металла под воздействием высоких температур», — рассказали в мэрии.

Ремонтировать крышу дома будет подрядная организация «СКР Лидер». Накануне рабочие демонтировали старую кровлю. Работы планируют завершить до 15 августа.

Отметим, что крышу дома ремонтировали в 2019 году, так же как кровлю в пятиэтажке на улице Волгоградской. Там пожар произошел в конце июня.

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#Евгений Игишев#Омск#Ночной пожар на бульваре Победы#Ремонт#Общество#Город#Омская область
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