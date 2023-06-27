Хроника пожара в доме на Волгоградской в Омске: как это было

В том самом подъезде и квартире побывали и мы. На первом этаже воды по щиколотку, лестничные марши и стены, в том числе и электрические щитки, в крупных потеках и откровенно влажные. На четвертом этаже замечаем вскрытую квартиру. Как выяснилось, не все жильцы в момент ЧП были дома, и приходилось действовать и вот такими методами, дабы избежать распространения огня, и убедиться, что внутри действительно нет жильцов.