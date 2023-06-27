Хроника пожара в доме на Волгоградской в Омске: как это было

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Сегодня около часа дня в Омске в пятиэтажном доме по улице Волгоградской, 8 вспыхнул балкон в одной из квартир на пятом этаже. Жильцы и соседи позвонили в пожарную службу, но к приезду спасателей полыхала уже вся крыша здания. О том, как это было, предварительные версии, комментарии очевидцев и официальных лиц в репортаже Города55.
«Обернулась — горит»
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:45 по местному времени. Звонившие сообщили, что горит балкон квартиры на пятом этаже. Пожарная часть находится по соседству, потому первые расчеты оперативно прибыли на место, вот только к дому подъехали не сразу, мешали припаркованные машины, да бетонные полусферы, которые не вполне законно установили жильцы соседних домов.
По прибытии на место спасатели, помимо горевшего балкона, увидели и куда более тревожную и сложную картину.
«Открытым огнем горел балкон на пятом этаже с переходом огня на кровлю здания. Пламя распространилось на площади в 1 800 квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
Моментально в соцсетях стали появляться красочные фото и видео с масштабами ЧП, на которых видно, что часть крыши полностью объята огнем и пламя поднимается на высоту до 2 метров.
К приезду спасателей из дома выбежали 43 жильца, еще 27, в том числе 8 детей, выводили уже сотрудники пожарной службы. Жители прихватили с собой и домашних любимцев.
Буквально в первые же часы возгорания появилась и предварительная версия случившегося, — удар молнии. Об этом, в частности, Городу55 рассказала старшая по дому Галина Харлап.
«Гроза, из-за ветра и молнии у нас вот вчера у дома и за домом попадали деревья. Потом слышу треск, резко поворачиваюсь, и у меня горит козырек балкона. Там еще кабель идет, который дома соединяет, может, еще и замыкание было. Потом все на крышу перешло. Но первым загорелся именно козырек балкона. Эвакуировали жильцов с 4 по 5 этажи», — рассказывает Галина Харлап.
Дом моментально обесточили, — провода «спустились» на землю, и отключили от газоснабжения.
«На улице не останутся»
Позже на место происшествия подъехали врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, глава Кировского округа Сергей Неседкин и другие официальные лица.
«Провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Эвакуировано 70 человек, жертв нет. Поручил администрации города оперативно организовать для жителей дома в ближайшей школе пункт временного размещения, чтобы согреться, а также в случае необходимости предоставить жилье из маневренного фонда», — заявил в своем официальном Телеграм-канале Виталий Хоценко.
После того, как первые лица области и города осмотрели масштаб ЧП и раздали поручения, на месте остались дежурить чиновники из администрации Кировского округа. Для жильцов дома разбили палатку с горячим чаем, пирожками, печеньем и булочками, а также подогнали автобус, чтобы отдохнуть и согреться. Пункт временного размещения организовали в школе № 47.
По словам первого заместителя главы администрации округа Николая Хроленко, который дежурил на месте, никто из жильцов дома на улице не останется.
«Эвакуировано более 60 человек, здесь установили палатку с горячим питанием, за домом есть автобус для отдыха, и чтобы банально погреться. Также в школе 47 организовано питание и пункт временного размещения. Те, кому сегодня нигде будет переночевать, на улице не останутся. Всех разместим. По причинам, МЧС еще работают, как закончат, сами все озвучат», — заявил Городу55 Хроленко.
Тем временем в беседе с нашим корреспондентом жильцы дома заявили, что квартиры на верхних этажах очень сильно залиты водой, мол, на пятом этаже кое-где ее по щиколотку, да и вообще залило даже в комнаты на вторых этажах.
Дым, гарь и потоп
На борьбу с таким масштабным возгоранием спасатели бросили довольно-таки внушительную группировку, — порядка 14 единиц спецтехники и 59 человек личного состава. На место ЧП также приехали наряды полиции и несколько экипажей скорой помощи. Благо, помощь медиков никому не понадобилась, — обошлось без погибших и пострадавших.
Локализовать возгорание на крыше удалось уже буквально через час, — в 13:48, а ликвидировать открытое горение в 14:35. После чего пошла проливка и разбор конструкций.
Однако и через четыре часа после первых сообщений о пожаре из-под чердака то тут, то там вырывался густой белый дым, а в воздухе даже в десятках метрах от здания чувствовался запах гари.
Спасатели тем временем срывали листы профнастила с крыши, активно работали болгаркой, заливали площадь водой, а дознаватели тем временем осматривали очаг возгорания, — квартиру и балкон на пятом этаже.
В том самом подъезде и квартире побывали и мы. На первом этаже воды по щиколотку, лестничные марши и стены, в том числе и электрические щитки, в крупных потеках и откровенно влажные. На четвертом этаже замечаем вскрытую квартиру. Как выяснилось, не все жильцы в момент ЧП были дома, и приходилось действовать и вот такими методами, дабы избежать распространения огня, и убедиться, что внутри действительно нет жильцов.
Заходим внутрь пострадавшей квартиры. Зал, где и находится выход на балкон, сильно закопчен, часть стен и потолок выгорели, пострадали и личные вещи, а от самого балкона остались лишь металлические конструкции. Остальное лежит под окнами первого этажа.
В доме, как мы уже упоминали, нет ни света, ни газа, и когда все эти блага вернутся ко всем жильцам дома большой вопрос. Однако, по заверениям перзама Хроленко, электричество начнут подключать уже сегодня, но только там, где это возможно.
«Будут подключать точечно, осмотрят все квартиры, и где не сильно залито и сыро, подключат. Газа сегодня точно не будет. Завтра начнут давать, но опять же, только там, где это возможно и безопасно», — пообещал чиновник.
Между тем, некоторых жильцов дома совсем не смущает перспектива просидеть всю ночь в темноте.
«Я на втором этаже живу. Вода и ко мне попала. Немного на полу есть, но не критично. И вот я не хочу никуда идти, даже в сырости и без света посижу, зато дома», — сетует одна из пожилых жительниц дома.
С места ЧП мы уходили уже в шестом часу вечера, а спасатели ликвидировали последствия возгорания еще почти 2 часа и отрапортовали о полном завершении всех работ в 20:09.