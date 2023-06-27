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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:53

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Хроника пожара в доме на Волгоградской в Омске: как это было

27 июня 2023, 16:52
Фото: Город55
Возгорание ликвидировали почти семь с половиной часов
Предположительно, после удара молнии в многоэтажке загорелся балкон в одной из квартир на пятом этаже, после чего огонь «перебрался» на крышу.

Сегодня около часа дня в Омске в пятиэтажном доме по улице Волгоградской, 8 вспыхнул балкон в одной из квартир на пятом этаже. Жильцы и соседи позвонили в пожарную службу, но к приезду спасателей полыхала уже вся крыша здания. О том, как это было, предварительные версии, комментарии очевидцев и официальных лиц в репортаже Города55.

Сегодняшний день для жильцов этого дома оказался весьма неспокойнымСегодняшний день для жильцов этого дома оказался весьма неспокойным
Сегодняшний день для жильцов этого дома оказался весьма неспокойным
Фото: Город55

«Обернулась — горит»

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:45 по местному времени. Звонившие сообщили, что горит балкон квартиры на пятом этаже. Пожарная часть находится по соседству, потому первые расчеты оперативно прибыли на место, вот только к дому подъехали не сразу, мешали припаркованные машины, да бетонные полусферы, которые не вполне законно установили жильцы соседних домов.

Эти бетонные полусферы мешали проехать спецтехнике
Видео: Город55

По прибытии на место спасатели, помимо горевшего балкона, увидели и куда более тревожную и сложную картину.

Фото: Скрин с фото очевидцев из соцсетей
«Открытым огнем горел балкон на пятом этаже с переходом огня на кровлю здания. Пламя распространилось на площади в 1 800 квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
Пожар распространился на площади в 1 800 к. м.
Видео: ГУ МЧС по Омской области

Моментально в соцсетях стали появляться красочные фото и видео с масштабами ЧП, на которых видно, что часть крыши полностью объята огнем и пламя поднимается на высоту до 2 метров.

Языки пламени поднимались на высоту до 2 метровЯзыки пламени поднимались на высоту до 2 метров
Языки пламени поднимались на высоту до 2 метров
Фото: Скрин фото из социальной сети ВКонтакте

К приезду спасателей из дома выбежали 43 жильца, еще 27, в том числе 8 детей, выводили уже сотрудники пожарной службы. Жители прихватили с собой и домашних любимцев.

Жильцы спасали и своих домашних питомцев
Видео: Город55

Буквально в первые же часы возгорания появилась и предварительная версия случившегося, — удар молнии. Об этом, в частности, Городу55 рассказала старшая по дому Галина Харлап.

«Гроза, из-за ветра и молнии у нас вот вчера у дома и за домом попадали деревья. Потом слышу треск, резко поворачиваюсь, и у меня горит козырек балкона. Там еще кабель идет, который дома соединяет, может, еще и замыкание было. Потом все на крышу перешло. Но первым загорелся именно козырек балкона. Эвакуировали жильцов с 4 по 5 этажи», — рассказывает Галина Харлап.
Предварительно, пожар произошел из-за удара молнии
Видео: Город55

Дом моментально обесточили, — провода «спустились» на землю, и отключили от газоснабжения.

Дом обесточили и отключили от газаДом обесточили и отключили от газа
Дом обесточили и отключили от газа
Фото: Город55

«На улице не останутся»

Позже на место происшествия подъехали врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, глава Кировского округа Сергей Неседкин и другие официальные лица.

«Провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Эвакуировано 70 человек, жертв нет. Поручил администрации города оперативно организовать для жителей дома в ближайшей школе пункт временного размещения, чтобы согреться, а также в случае необходимости предоставить жилье из маневренного фонда», — заявил в своем официальном Телеграм-канале Виталий Хоценко.
На месте работали экстренные службы, а также руководители области и городаНа месте работали экстренные службы, а также руководители области и города
На месте работали экстренные службы, а также руководители области и города
Фото: Город55

После того, как первые лица области и города осмотрели масштаб ЧП и раздали поручения, на месте остались дежурить чиновники из администрации Кировского округа. Для жильцов дома разбили палатку с горячим чаем, пирожками, печеньем и булочками, а также подогнали автобус, чтобы отдохнуть и согреться. Пункт временного размещения организовали в школе № 47.

В палатке можно было отведать горячего чая и угоститься сладостями и пирожкамиВ палатке можно было отведать горячего чая и угоститься сладостями и пирожками
В палатке можно было отведать горячего чая и угоститься сладостями и пирожками
Фото: Город55

По словам первого заместителя главы администрации округа Николая Хроленко, который дежурил на месте, никто из жильцов дома на улице не останется.

«Эвакуировано более 60 человек, здесь установили палатку с горячим питанием, за домом есть автобус для отдыха, и чтобы банально погреться. Также в школе 47 организовано питание и пункт временного размещения. Те, кому сегодня нигде будет переночевать, на улице не останутся. Всех разместим. По причинам, МЧС еще работают, как закончат, сами все озвучат», — заявил Городу55 Хроленко.
Первый заместитель главы КАО Николай Хроленко
Видео: Город55

Тем временем в беседе с нашим корреспондентом жильцы дома заявили, что квартиры на верхних этажах очень сильно залиты водой, мол, на пятом этаже кое-где ее по щиколотку, да и вообще залило даже в комнаты на вторых этажах.

Дым, гарь и потоп

На борьбу с таким масштабным возгоранием спасатели бросили довольно-таки внушительную группировку, — порядка 14 единиц спецтехники и 59 человек личного состава. На место ЧП также приехали наряды полиции и несколько экипажей скорой помощи. Благо, помощь медиков никому не понадобилась, — обошлось без погибших и пострадавших.

Тушат пожарныеТушат пожарные
Дежурят скорыеДежурят скорые
Охраняет полицияОхраняет полиция
Тушат пожарные
Фото: Город55

Локализовать возгорание на крыше удалось уже буквально через час, — в 13:48, а ликвидировать открытое горение в 14:35. После чего пошла проливка и разбор конструкций.

Ликвидировать открытое горение удалось только через 2 часа
Видео: Город55

Однако и через четыре часа после первых сообщений о пожаре из-под чердака то тут, то там вырывался густой белый дым, а в воздухе даже в десятках метрах от здания чувствовался запах гари.

И через 4 часа после возгорания из-под крыши шел густой дым
Видео: Город55

Спасатели тем временем срывали листы профнастила с крыши, активно работали болгаркой, заливали площадь водой, а дознаватели тем временем осматривали очаг возгорания, — квартиру и балкон на пятом этаже.

Очаг возгорания находится на балконе квартиры на 5 этаже
Видео: Город55

В том самом подъезде и квартире побывали и мы. На первом этаже воды по щиколотку, лестничные марши и стены, в том числе и электрические щитки, в крупных потеках и откровенно влажные. На четвертом этаже замечаем вскрытую квартиру. Как выяснилось, не все жильцы в момент ЧП были дома, и приходилось действовать и вот такими методами, дабы избежать распространения огня, и убедиться, что внутри действительно нет жильцов.

На первом этаже перед входом воды по щиколоткуНа первом этаже перед входом воды по щиколотку
Лестницы и стены в потекахЛестницы и стены в потеках
спасателям приходилось вскрывать некоторые квартирыспасателям приходилось вскрывать некоторые квартиры
На первом этаже перед входом воды по щиколотку
Фото: Город55

Заходим внутрь пострадавшей квартиры. Зал, где и находится выход на балкон, сильно закопчен, часть стен и потолок выгорели, пострадали и личные вещи, а от самого балкона остались лишь металлические конструкции. Остальное лежит под окнами первого этажа.

Очаг возгорания находился на балконе этой квартиры
Видео: Город55
Все, что осталось от сгоревшего балконаВсе, что осталось от сгоревшего балкона
Все, что осталось от сгоревшего балкона
Фото: Город55

В доме, как мы уже упоминали, нет ни света, ни газа, и когда все эти блага вернутся ко всем жильцам дома большой вопрос. Однако, по заверениям перзама Хроленко, электричество начнут подключать уже сегодня, но только там, где это возможно.

«Будут подключать точечно, осмотрят все квартиры, и где не сильно залито и сыро, подключат. Газа сегодня точно не будет. Завтра начнут давать, но опять же, только там, где это возможно и безопасно», — пообещал чиновник.

Между тем, некоторых жильцов дома совсем не смущает перспектива просидеть всю ночь в темноте.

«Я на втором этаже живу. Вода и ко мне попала. Немного на полу есть, но не критично. И вот я не хочу никуда идти, даже в сырости и без света посижу, зато дома», — сетует одна из пожилых жительниц дома.
Жильцы дома готовы ночевать даже и в сырых квартирах
Видео: Город55

С места ЧП мы уходили уже в шестом часу вечера, а спасатели ликвидировали последствия возгорания еще почти 2 часа и отрапортовали о полном завершении всех работ в 20:09.

Появились фото из квартиры, с которой начался пожар в доме на Волгоградской в Омске
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