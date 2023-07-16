Пожар в омской пятиэтажке на бульваре Победы. Что известно о ночном происшествии

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:55
В ночь на 16 июля стало известно о крупном возгорании на бульваре Победы. Пламя охватило крышу пятиэтажного дома. Эвакуировалось 65 человек. Пункт временного размещения жителей экстренно организовали в гимназии №115.
Стала известна предполагаемая причина пожара — неисправная проводка. Сотрудники МЧС спасли трех омичей. На месте работали 65 пожарных и 11 единиц техники. Площадь возгорания — 1125 квадратных метров.
Открытое горение удалось ликвидировать в 01:36. Вспыхнула крыша около полуночи.
На месте происшествия побывал корреспондент Города55. Он поговорил с мэром Сергеем Шелестом. Тот сообщил, что пятиэтажку на бульваре Победы капитально ремонтировали в 2019 году. Местным жителям предоставили воду и чай. На месте пожара дежурят службы безопасности. Смотрите видео и фото:
Полная ликвидация пожара зафиксирована 16 июля в 03:41.
Напомним, подобный инцидент 27 июня был в пятиэтажке по улице Волгоградская. Площадь возгорания — 1 800 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Здание также капитально ремонтировали в 2019 году.