Пожар в омской пятиэтажке на бульваре Победы. Что известно о ночном происшествии

На месте происшествия побывал корреспондент Города55. Он поговорил с мэром Сергеем Шелестом. Тот сообщил, что пятиэтажку на бульваре Победы капитально ремонтировали в 2019 году. Местным жителям предоставили воду и чай. На месте пожара дежурят службы безопасности. Смотрите видео и фото: