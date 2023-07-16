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Пожар в омской пятиэтажке на бульваре Победы. Что известно о ночном происшествии

16 июля 2023, 03:15
Фото: Город55
ночное происшествие

На полную ликвидацию пожара в Омске на бульваре Победы ушло около 4 часов

Полная ликвидация зафиксирована в 03:41.

В ночь на 16 июля стало известно о крупном возгорании на бульваре Победы. Пламя охватило крышу пятиэтажного дома. Эвакуировалось 65 человек. Пункт временного размещения жителей экстренно организовали в гимназии №115.

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Стала известна предполагаемая причина пожара — неисправная проводка. Сотрудники МЧС спасли трех омичей. На месте работали 65 пожарных и 11 единиц техники. Площадь возгорания — 1125 квадратных метров.

Стала известна причина пожара в доме на бульваре Победы в Омске
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Открытое горение удалось ликвидировать в 01:36. Вспыхнула крыша около полуночи.

В пятиэтажке на бульваре Победы ликвидировали открытое горение
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На месте происшествия побывал корреспондент Города55. Он поговорил с мэром Сергеем Шелестом. Тот сообщил, что пятиэтажку на бульваре Победы капитально ремонтировали в 2019 году. Местным жителям предоставили воду и чай. На месте пожара дежурят службы безопасности. Смотрите видео и фото:

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Полная ликвидация пожара зафиксирована 16 июля в 03:41.

Напомним, подобный инцидент 27 июня был в пятиэтажке по улице Волгоградская. Площадь возгорания — 1 800 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Здание также капитально ремонтировали в 2019 году.

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#Пожары#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Новости#Омск#Сергей шелест#Ночной пожар на бульваре Победы
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