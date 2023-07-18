Самые дорогие квартиры, археологические раскопки и погоня за ДПС. Омск сегодня

В начале осени в Омске организуют масштабные раскопки первой Омской крепости у Юбилейного моста. До этого их не проводили, а делали только земляные углубления, чтобы найти следы пребывания человека на местности. Археологи и их помощники будут исследовать культурный слой первой половины XVIII века. Желающие в прямом смысле прикоснуться к истории будут работать по пять часов в день после обеда. Перед этим волонтерам предстоит пройти соответствующее обучение.