Самые дорогие квартиры, археологические раскопки и погоня за ДПС. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Новость №1. Престижный дом и респектабельные соседи. Где в Омске продают самые дорогие квартиры
Несколько дней назад стало известно, что в Омске собираются достраивать дом на пересечении улиц Яковлева и Тарская в элитном ЖК «Золотые купола». Многоэтажку начали возводить еще в 2004 году, сейчас она готова на 90%. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получил положительное заключение экспертизы на проект и рассчитывает сдать дом в сентябре 2023 года.
Мы изучили предложения рынка элитной жилой недвижимости Омска и составил топ-5 самых дорогих квартир, выставленных сейчас на продажу.
Новость №2. В Омске проведут археологические раскопки первой Омской крепости
В начале осени в Омске организуют масштабные раскопки первой Омской крепости у Юбилейного моста. До этого их не проводили, а делали только земляные углубления, чтобы найти следы пребывания человека на местности. Археологи и их помощники будут исследовать культурный слой первой половины XVIII века. Желающие в прямом смысле прикоснуться к истории будут работать по пять часов в день после обеда. Перед этим волонтерам предстоит пройти соответствующее обучение.
Новость №3. В Омске пьяная женщина устроила погоню с сотрудниками ДПС
Сегодня утром, 18 июля, на улице Волкова в Омске полицейские заметили автомобиль Toyota Vitz, который ехал по криволинейной траектории. Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться, однако он попытался скрыться. После недолгой погони машину все же остановили. За рулем находилась 54-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование она отказалась и утверждала, что не управляла автомобилем.