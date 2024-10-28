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Раскопки

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2024
В Омске более 200 раскопанных участков теплосетей приведут в порядок только к зиме
28 октября, 11:37
Размывает фундамент. В Омске возле жилого дома из ямы бьет кипяток
Территорию возле дома заливает горячей водой. Жильцы опасаются, что из-за этого дорогу размоет.
18 октября, 08:27
«Нет больше таких мест»: на раскопках в центре Омска нашли монеты времен Достоевского
17 октября, 04:28
Уникальная находка. На севере Омской области нашли монету времен Ивана Грозного
25 июня, 11:02
«Пользуемся пожарным выездом». В омских нефтяниках с осени не могут закопать трубы
6 февраля, 11:30
2023
Два месяца обещаний. В омских Нефтяниках с середины осени не могут закопать трубы
25 декабря 2023, 10:08
На выставке «Россия» рассказали об останках древнейшего человека, найденных в регионе
На стенде Омской области представили слепок кости Усть-Ишимского человека, возраст которой составляет около 45 000 лет.
21 ноября 2023, 09:24
Монеты и посуда. Археологи показали новые находки на месте каторжного острога в Омске
Как работы завершатся, все найденные предметы представят на выставке.
21 июля 2023, 07:08
Самые дорогие квартиры, археологические раскопки и погоня за ДПС. Омск сегодня
18 июля 2023, 13:53
Омичей зовут на археологические раскопки в Тару
Проживание, питание и проезд — бесплатно.
28 мая 2023, 09:41

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