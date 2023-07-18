Престижный дом и респектабельные соседи. Где в Омске продают самые дорогие квартиры

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Несколько дней назад стало известно, что в Омске собираются достраивать дом на пересечении улиц Яковлева и Тарская в элитном ЖК «Золотые купола». Многоэтажку начали возводить еще в 2004 году, сейчас она готова на 90%. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получил положительное заключение экспертизы на проект и рассчитывает сдать дом в сентябре 2023 года.
Город55 решил изучить предложения рынка элитной жилой недвижимости Омска и составил топ-5 самых дорогих квартир, выставленных сейчас на продажу. Отметим, что четыре из них находятся в Центральном округе, и лишь одна — в Ленинском округе.
5 место — двухкомнатная квартира на улице Красина, 6
В элитном доме возле набережной Тухачевского, где раньше жил экс-губернатор Александр Бурков, на продажу за 28,9 млн рублей выставили квартиру площадью 127 кв. м. В объявлении говорится, что просторную двухкомнатную квартиру в доме на Красина, 6 можно перепланировать в трехкомнатную.
За эту стоимость новый владелец получит укомплектованное бытовой техникой и мебелью жилье с дизайнерским ремонтом, закрытый двор с детской и спортивной площадками, подземной парковкой (правда, за место придется заплатить отдельно). В доме есть консьерж, прилагается также охрана и видеонаблюдение. Окна двухкомнатной квартиры выходят во двор, на солнечную сторону. На лоджии с окнами в пол сделали удобную зону отдыха, где можно будет любоваться омскими закатами.
4 место — трехкомнатная квартира на улице Волочаевская, 11/1
В элитном 13-этажном доме рядом с «Миллениумом» за 32 млн рублей продают квартиру площадью 198 кв. м, расположенную на 9 этаже.
«В квартире выполнено зонирование жилого пространства. Функциональная планировка состоит из трех основных зон: зоны прихожей, общей зоны (гостиной) и приватной (жилой). Во входной зоне размещен вместительный шкаф и гостевой санузел. Общее пространство включает в себя: гостиную и уютную кухню. Одним из ключевых достоинств просторной гостиной являются панорамные окна с видом на центр города», — говорится в объявлении.
В жилой зоне — две изолированные комнаты, санузел с ванной и душевой, две гардеробные и прачечная. Квартира обставлена всей необходимой мебелью и техникой, а дизайнерский ремонт в ней выполнен в светлых тонах.
В доме, территория которого огорожена, есть консьерж, ведется круглосуточное видеонаблюдение и охрана.
Окна просторной лоджии выходят на здание бывшего Пивзавода. А рядом, по словам автора объявления, есть престижная инфраструктура: это гимназия № 85, частная школа «Альфа и Омега», школа № 77, лицей № 66, частные и государственные детсады. ТК «Миллениум», супермаркет «Магнит», спортклубы, ночные клубы и набережная Иртыша.
Напомним, что в конце февраля в одном из подъездов этого дома заметили повреждение несущей колонны. Из-за этого даже вводили локальный режим чрезвычайной ситуации. Но сейчас все уже в норме, проблемную колонну укрепили. Работы выполнили на деньги товарищества собственников жилья «Изумрудное». Режим ЧС, кстати, отменили 14 июля.
3 место — четырехкомнатная квартира на Краснофлотской, 15
Вариант для тех, кто хочет отдохнуть от большого количества соседей. за 32,8 млн рублей можно стать владельцем четырехкомнатной квартиры площадью 440 кв. м. Жилье находится на последнем этаже пятиэтажного дома и занимает весь этаж.
У вас в квартире будет три спальни, холл, кухня площадью 52.2 кв. м (у некоторых вся квартира занимает меньшую площадь), гостиная с камином, комната отдыха, сауна, личный кабинет, спортивный зал, большая гардеробная, два санузла и три больших лоджии, с которых открывается вид на центр Омска и реку Омь. За продаваемой недвижимостью закреплены четыре парковочных места.
Помимо личного спортзала в квартире в элитной пятиэтажке на цокольном этаже расположена фитнес-зона с бассейнов, пользоваться ими могут жильцы дома.
«Дом расположен в уютной локации в центре города, вдали от шума дорог. В пешей доступности исторический центр, любые магазины, Иртышская набережная и все, что нужно для комфортной жизни», — сообщают в объявлении.
И, конечно, куда в элитном доме без закрытой придомовой территории и консьержа.
2 место — шестикомнатная квартира на Ангарской, 7
Единственная квартира из топ-5, которая находится не в Центральном округе. За 35,9 млн рублей продают двухуровневую квартиру общей площадью 261,6 кв. м в четырехэтажном доме в ЛАО. Помимо жилья в эту сумму также входит и место в теплом гараже на первом этаже четырехэтажки.
Состоит квартира из трех спальных комнат, трех санузлов и трех гардеробных, прачечной, бильярдной комнаты и сауны. На полу уложен паркет из дуба, все двери, лестницы и книжные шкафы, по словам автора объявления, изготовлены из массива дуба. Отдельно есть каминный зал с высотой потолка от 4 до 6 метров, в котором сделали второй свет.
В шаговой доступности от жилья цирк, «Галактика» и Иртышская набережная.
1 место — пятикомнатная квартира на Красина, 6
Так уж получилось, что открывают и замыкают топ-5 квартиры, расположенные в одном доме по улице Красина, 6. За 70 млн рублей на продажу выставили двухуровневую квартиру площадью 273,8 кв. м на последнем этаже элитной девятиэтажки.
Только площадь кухни здесь составляет почти 54 кв. м. По мнению продавца, дом на Красина является лучшим в городе. За эту сумму покупателям предлагают полностью меблированную и готовую к проживанию квартиру с техником Miele, умным домом, теплым полом, центральным кондиционированием и приточной вентиляцией. На подземном паркинге за жильем закреплено одно машиноместо.
Нынешний владелец даже готов уступить в цене, то в таком случае забрать что-то из техники и мебели. Оценить, как выглядит самая дорогая выставленная на продажу в Омске квартира, к сожалению, не получится. В объявлении есть только фотографии с планировкой жилья.
Ранее Город55 рассказывал о продаже коттеджа, который находится на крыше здания на улице 10 лет Октября. За дом свободной планировки просят 15 млн рублей.