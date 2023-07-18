Престижный дом и респектабельные соседи. Где в Омске продают самые дорогие квартиры

За эту стоимость новый владелец получит укомплектованное бытовой техникой и мебелью жилье с дизайнерским ремонтом, закрытый двор с детской и спортивной площадками, подземной парковкой (правда, за место придется заплатить отдельно). В доме есть консьерж, прилагается также охрана и видеонаблюдение. Окна двухкомнатной квартиры выходят во двор, на солнечную сторону. На лоджии с окнами в пол сделали удобную зону отдыха, где можно будет любоваться омскими закатами.