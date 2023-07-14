В Омске одобрили проект достройки проблемного дома в элитном ЖК «Золотые купола»

Застройщика обвиняли в мошенничестве: в 2009 году он провел двойные продажи квартир, а вырученные деньги похитил. После предъявления обвинения в хищении 1,1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Золотые купола» Дрокин 9 лет прятался от правосудия в Испании. В 2020-м его депортировали в Омск и в ноябре 2021-го приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Но из колонии Дрокин смог выйти намного раньше — в июне прошлого года.