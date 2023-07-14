В Омске одобрили проект достройки проблемного дома в элитном ЖК «Золотые купола»

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Городу55 стало известно, что проект строительства многоквартирного дома на пересечении улиц Яковлева, 15 и Тарская, 52 получил положительное заключение госэкспертизы. Речь идет об элитном долгострое, который в 2004 году начало возводить ООО «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина.
Застройщика обвиняли в мошенничестве: в 2009 году он провел двойные продажи квартир, а вырученные деньги похитил. После предъявления обвинения в хищении 1,1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Золотые купола» Дрокин 9 лет прятался от правосудия в Испании. В 2020-м его депортировали в Омск и в ноябре 2021-го приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Но из колонии Дрокин смог выйти намного раньше — в июне прошлого года.
В 2021 году «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» и ЖСК «Дом на Тарской» заключили соглашение о передаче функций застройщика на объект на пересечении Тарской и Яковлева. В апреле прошлого года омский «ПИ „Горпроект“, получивший контракт на сумму в 18,5 млн рублей, приступил к проектно-изыскательным работам по завершению строительства элитного дома.
14 июля 2023 года проект получил положительное заключение от «Государственной экспертизы Омской области». В исполнителях работ помимо проектного института «Горпроект» также указано ООО «Аналитика», которое специализируется на создании геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей.
Похоже в скором времени работы на стройке возобновятся.
«Размещение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ состоится после согласования изменения сметной стоимости строительства Правлением „ППК „Фонд развития территорий“», — сообщают в региональном фонде.
Отметим, что элитный дом будет переменной этажности в 9-12 этажей. В настоящий момент его готовность составляет 90%. Квартир в многоэтажке в центре города почти 20 лет дожидаются 292 дольщика. В региональном фонде рассчитывают ввести дом в эксплуатацию в сентября 2023 года.