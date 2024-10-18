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Волонтерство

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2024
В омском Заксобрании открыли выставку, посвященную юбилею областного студотряда
18 октября, 03:30
«Газпромнефть-СМ» запустила в парке «Птичья гавань» серию интерактивных экскурсий
26 августа, 06:50
«Газпромнефть-СМ» помогает внедрять арт-терапию для реабилитации юных пациентов
Мероприятия проводят на базе Областной детской клинической больницы.
18 июля, 11:08
Жена прокурора Усть-Ишима пожаловалась на хейт из-за поста о пострадавших от паводка
14 мая, 05:48
2023
В пятницу 13-го в Омске пропала женщина на внедорожнике
Волонтеры организовали поиски.
15 октября 2023, 12:53
Проблема бездомных собак. Новый директор приюта встретился с зоозащитниками
17 сентября 2023, 12:05
Школа тактического урбанизма поможет омичам воплощать в жизнь идеи по благоустройству
Жители смогут своими руками менять окружающее пространство.
17 августа 2023, 07:32
Не теряя надежды. В Омске два года пытаются найти 50-летнего худого мужчину
Он пропал в июле 2021 года.
30 июля 2023, 09:13
Самые дорогие квартиры, археологические раскопки и погоня за ДПС. Омск сегодня
18 июля 2023, 13:53
Омичам рассказали, как стать наставником для ребенка из детского дома
В омской области реализуют федеральный проект «Наставничество» от фонда «Солнечный город».
11 июля 2023, 11:38
В Омске несколько дней не могут найти сутулого мужчину с татуировкой ВДВ
За дело взялись волонтеры.
2 июля 2023, 09:03
В Омске нашли дедушку с потерей памяти
Пенсионера заметили прохожие.
11 июня 2023, 11:31
Пропавших омичку с двухлетним сыном нашли
Их искали девять дней.
26 февраля 2023, 03:59

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