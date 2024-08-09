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Погоня

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2024
Ночная погоня. В Омске мотоциклист без прав пытался сбежать от экипажа ДПС
9 августа, 07:08
Гнал на красный. В Нефтяниках 14-летний подросток устроил гонки с инспекторами ДПС
16 февраля, 05:48
2023
Гангста-мама. Омичка угрожала полицейским пистолетом при задержании ее любовника
Женщина даже хотела натравить собаку тем вечером на представителей органов власти.
26 октября 2023, 10:15
В Омской области 15-летний водитель маминой машины пытался убежать от ДПС
В Омском районе в селе Розовка инспекторы поймали несовершеннолетнего водителя ВАЗ-21124.
14 августа 2023, 11:34
Самые дорогие квартиры, археологические раскопки и погоня за ДПС. Омск сегодня
18 июля 2023, 13:53
В лучших традициях NFS. Юный омич устроил гонку с полицейскими
Школьник взял автомобиль у своей матери, чтобы покататься.
29 июня 2023, 06:29
Стреляли по колесам. Пьяный тракторист заставил полицию гоняться за ним по селу
Нарушителя заметили на территории Саргатского района.
30 мая 2023, 10:00
2022
Укрощение строптивой. Жительницу Омской области задержали за неповиновение ГИБДД
Женщина дважды попыталась скрыться, а затем отказалась от медицинского освидетельствования.
5 ноября 2022, 11:10

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