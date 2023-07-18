Копаемся в истории. В Омске проведут археологические раскопки первой Омской крепости

В этом году будет раскопан большой участок рядом с Юбилейным мостом. Инициаторами выступили члены общественной организации «Служилые люди Сибири — Тарский острог» и представители Института археологии РАН. Желающие в прямом смысле прикоснуться к истории будут работать по пять часов в день после обеда. Перед этим волонтерам предстоит пройти соответствующее обучение.