Копаемся в истории. В Омске проведут археологические раскопки первой Омской крепости

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В начале осени в Омске организуют масштабные раскопки первой Омской крепости. До этого их не проводили. Археологи делали только земляные углубления, чтобы найти следы пребывания человека на местности.
В этом году будет раскопан большой участок рядом с Юбилейным мостом. Инициаторами выступили члены общественной организации «Служилые люди Сибири — Тарский острог» и представители Института археологии РАН. Желающие в прямом смысле прикоснуться к истории будут работать по пять часов в день после обеда. Перед этим волонтерам предстоит пройти соответствующее обучение.
Работы стартуют 15 сентября. Археологи и их помощники будут исследовать культурный слой первой половины XVIII века. Возможно, активистам удастся отыскать остатки одного из первых квадратных редутов, которые могли располагаться как раз недалеко от моста.
Реду́т — отдельно стоящее укрепление сомкнутого вида, как правило земляное, с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны от неприятеля.
Желающим поучаствовать необходимо оставить заявку организаторам. Сделать это можно по ссылке здесь.
Отметим, что со вчерашнего дня омичи находятся в Таре. До конца месяца они будут постигать мастерство археологов, узнавать больше об этой области.