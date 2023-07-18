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Копаемся в истории. В Омске проведут археологические раскопки первой Омской крепости

18 июля 2023, 07:50
Фото: Город55
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Горожан позвали на археологические раскопки первой Омской крепости у Юбилейного моста

Работы начнутся в середине сентября.

В начале осени в Омске организуют масштабные раскопки первой Омской крепости. До этого их не проводили. Археологи делали только земляные углубления, чтобы найти следы пребывания человека на местности.

В этом году будет раскопан большой участок рядом с Юбилейным мостом. Инициаторами выступили члены общественной организации «Служилые люди Сибири — Тарский острог» и представители Института археологии РАН. Желающие в прямом смысле прикоснуться к истории будут работать по пять часов в день после обеда. Перед этим волонтерам предстоит пройти соответствующее обучение.

Работы стартуют 15 сентября. Археологи и их помощники будут исследовать культурный слой первой половины XVIII века. Возможно, активистам удастся отыскать остатки одного из первых квадратных редутов, которые могли располагаться как раз недалеко от моста.

Реду́т — отдельно стоящее укрепление сомкнутого вида, как правило земляное, с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны от неприятеля.

Желающим поучаствовать необходимо оставить заявку организаторам. Сделать это можно по ссылке здесь.

Отметим, что со вчерашнего дня омичи находятся в Таре. До конца месяца они будут постигать мастерство археологов, узнавать больше об этой области.

Омичей зовут на археологические раскопки в Тару
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Культура#История#Археология#Омская крепость#Юбилейный мост
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