В Омске пьяная женщина устроила погоню с сотрудниками ДПС

Полицейские выяснили, что нарушительница раньше уже привлекалась к административной ответственности за пьяную езду. Теперь же ей грозит уголовное дело. В настоящее время на омичку составили протокол за «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», а автомобиль отправили на штрафстоянку.