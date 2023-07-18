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В Омске пьяная женщина устроила погоню с сотрудниками ДПС

18 июля 2023, 11:29
Фото: 1MI
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Нарушительница раньше уже привлекалась к административной ответственности за пьяную езду. Теперь же ей грозит уголовное дело.

Сегодня утром, 18 июля, на улице Волкова в Омске полицейские заметили автомобиль Toyota Vitz, который ехал по криволинейной траектории. Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться, однако он попытался скрыться.

Машину после недолгой погони все же остановили на проспекте Королева. За рулем находилась 54-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование она отказалась и утверждала, что не управляла автомобилем.

Полицейские выяснили, что нарушительница раньше уже привлекалась к административной ответственности за пьяную езду. Теперь же ей грозит уголовное дело. В настоящее время на омичку составили протокол за «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», а автомобиль отправили на штрафстоянку.

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