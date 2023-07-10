Юные экоактивисты очистят берега и проверят воду в омских озерах

Все лето экологические дружины будут еженедельно выезжать на уборку прибрежных территорий. В ближайших планах — убрать еще два популярных места отдыха омичей: берега Круглого и Чередового озер. Участники проекта также намерены регулярно контролировать качество озерной воды. Для этого они соберут пробы из трех городских озер и отправят их в лабораторию Омского государственного аграрного университета.