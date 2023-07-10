Юные экоактивисты очистят берега и проверят воду в омских озерах

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Первая экологическая акция уже состоялась на озере Соленом в Ленинском округе Омска на территории поселка Карьер. Берег озера очищали более 30 школьников и студентов, которые собрали десятки мешков мусора и растительных отходов. Волонтерское движение в защиту озер поддержал Омский НПЗ «Газпром нефти».
Все лето экологические дружины будут еженедельно выезжать на уборку прибрежных территорий. В ближайших планах — убрать еще два популярных места отдыха омичей: берега Круглого и Чередового озер. Участники проекта также намерены регулярно контролировать качество озерной воды. Для этого они соберут пробы из трех городских озер и отправят их в лабораторию Омского государственного аграрного университета.
Проект волонтерского движения в защиту озер поддержал Омский НПЗ «Газпром нефти», выделив грант в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Такое сотрудничество высоко оценили региональные власти.
«Когда промышленность и общественность объединяются для сохранения экологической среды, это дает положительный эффект. В результате с каждой такой акцией жизнь в регионе становится лучше и комфортнее», — считает министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что в этом году грантовую поддержку получили 13 социальных и экологических проектов омских активистов. Помимо помощи инициативным горожанам, Омский НПЗ организует собственные экологические акции. Так, этой весной сотрудники ОНПЗ собрали со всех подразделений более 2,5 тонн макулатуры, а затем обменяли вторсырье на крупномерные деревья и высадили в Советском парке липовую аллею.