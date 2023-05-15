Сотрудники Омского НПЗ высадили в Советском парке аллею из лип

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Волонтеры ОНПЗ обменяли 2,5 тонны макулатуры, собранной со всего предприятия, на семилетние саженцы липы, в результате чего в Советском парке появилась новая аллея из крупномерных деревьев. Экологическая акция по их высадке прошла в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Надеемся, уже через несколько лет наша липовая аллея станет уютным зеленым уголком для омичей. Акцией в Советском парке мы открываем новый сезон экологических мероприятий этого года. Наши волонтеры продолжат озеленение города и уборку общественных территорий», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Новую аллею в Советском парке высаживали в строгом соответствии с рекомендациями природоохранных организаций и с учетом местных климатических условий. Липам обеспечили опору и обильный полив. В дальнейшем наблюдать и ухаживать за саженцами будут агрономы Советского парка.
Напомним, в прошлом году волонтеры НПЗ посадили более тысячи берез в Советском округе для укрепления зеленого пояса Омска, а в центре города прошла акция по озеленению нового общественного пространства вокруг построенного предприятием скейт-парка.
«Экологические проекты ОНПЗ всегда очень своевременны. В Омске остро стоит вопрос озеленения, горожане хотят больше зеленых общественных пространств. Отрадно, что крупнейшее промышленное предприятие ведет системную работу в этом направлении. Ежегодно видим деревья и кустарники, появившиеся в регионе благодаря экологической деятельности Омского НПЗ», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.
Омский НПЗ занимается не только озеленением городских территорий, но и регулярно проводит другие природоохранные акции: зарыбляет акваторию Иртыша ценными видами рыб, устраивает субботники под эгидой общероссийского движения «Зеленая Россия», поддерживает грантами экопроекты активных горожан.