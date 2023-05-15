Сотрудники Омского НПЗ высадили в Советском парке аллею из лип

Волонтеры ОНПЗ обменяли 2,5 тонны макулатуры, собранной со всего предприятия, на семилетние саженцы липы, в результате чего в Советском парке появилась новая аллея из крупномерных деревьев. Экологическая акция по их высадке прошла в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».