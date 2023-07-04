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Владельца батутного центра в Омске заставили заплатить гостье за сломанную ногу

4 июля 2023, 05:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка добилась компенсации за сломанную на батуте ногу

Прокуроры выяснили, что пострадавшей девушке не провели инструктаж и не предупредили о возможной опасности.

Прокуратура Советского округа Омска вынесла положительное заключение о возмещении морального ущерба женщине, которая получила травму в батутном центре. Известно, что женщина в ноябре 2022 года пошла в батутный центр с ребенком, и во время игры на батуте сломала стопу.

Оказалось, что перед проходом на батут женщине не объяснили, как правильно вести себя в комплексе. Именно неознакомленность посетителя со правилами использования батутного комплекса стала причиной произошедшего несчастного случая, посчитали в прокуратуре. А работники батутного центра не проследили за безопасностью посетителей.

В итоге ведомство поучаствовало в гражданском деле против батутного центра. Женщина потребовала компенсацию морального вреда. В ходе судебного заседания прокурор дал заключение о том, что требования потерпевшей обоснованы.

Суд поддержал позицию прокуратуры и решил взыскать с собственника батутного комплекса в пользу пострадавшей женщины компенсацию в размере 120 тысяч рублей, а также наложить штраф в размере 60 тысяч рублей за отказ удовлетворить требования потерпевшей добровольно.

Прокуратура взяла на контроль фактическое исполнение судебного решения, уточнили в ведомстве.

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#Ольга Акамова#Батут#Травма#Перелом#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Батутный центр#Пострадавшая#Прокуратура#Моральный ущерб#Суд#Компенсация
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