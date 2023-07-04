Владельца батутного центра в Омске заставили заплатить гостье за сломанную ногу

Оказалось, что перед проходом на батут женщине не объяснили, как правильно вести себя в комплексе. Именно неознакомленность посетителя со правилами использования батутного комплекса стала причиной произошедшего несчастного случая, посчитали в прокуратуре. А работники батутного центра не проследили за безопасностью посетителей.