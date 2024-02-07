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Батут

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2024
В Омской области девятилетний мальчик получил травму на батуте
В пресс-службе судов Омской области рассказали, что заведено уголовное дело на индивидуальную предпринимательницу, по вине которой пострадал ребенок.
7 февраля, 03:34
2023
Допрыгались. Омский бизнесмен получил условный срок за травмы детей на батуте
Предприниматель также должен выплатить компенсацию морального вреда семья пострадавших, но пока приговор не вступил в законную силу.
7 ноября 2023, 11:56
Владельца батутного центра в Омске заставили заплатить гостье за сломанную ногу
Прокуроры выяснили, что пострадавшей девушке не провели инструктаж и не предупредили о возможной опасности.
4 июля 2023, 05:22
Молодой омич обокрал бывшего работодателя и потратил деньги на батутный парк
25 мая 2023, 06:49
В Омске 8-летний мальчик сломал плечо на батутной горке
Несчастный случай произошел на площади у торгового комплекса «Континент».
25 мая 2023, 04:46
В июне в Омске появится самый большой батут в России
Его планируют поставить на территории «Зеленого острова».
12 апреля 2023, 10:28
Шок. В Омске 12-летняя девочка сломала ногу в батутном центре
Владельцам парка развлечений грозит уголовное дело.
3 апреля 2023, 06:42
2022
Владелец омского батутного парка выплатил пострадавшей девочке 135 тысяч рублей
Правда сделал он это после того, как приставы наложили арест на его счета.
19 октября 2022, 10:58
Два омича украли батуты у остановки «Цирк»
Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.
29 сентября 2022, 10:31
Травма на день рождения. В Омске девочка сломала позвоночник на батуте
Девочка получила серьезную травму, когда праздновала день рождения.
13 сентября 2022, 06:30

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