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Перелом

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2024
Сломала бедро. Омские врачи вернули возможность ходить 99-летней пациентке
Сложную операцию провели хирурги-травматологи Городской клинической больницы №1 им. Кабанова.
19 марта, 09:51
2023
Шок. В Омске мужчина прыгнул с Ленинградского моста
11 декабря 2023, 03:23
Оставили в беспомощном состоянии. Для омича пьяная драка закончилась переломом бедра
13 октября 2023, 11:04
Сломаны оба крыла. Омичи нашли в парке травмированную сову
13 сентября 2023, 09:53
Подозрения на переломы ног. В Омске мотоциклист с пассажиркой влетели во внедорожник
31 июля 2023, 05:45
Владельца батутного центра в Омске заставили заплатить гостье за сломанную ногу
Прокуроры выяснили, что пострадавшей девушке не провели инструктаж и не предупредили о возможной опасности.
4 июля 2023, 05:22
Прокуратура проверит детскую площадку, на которой сломал ногу 13-летний омич
Ребенка придавило качелей.
25 апреля 2023, 08:46
Легенда сменила имя, город застревал во льду и ругался с подрядчиками. Омск сегодня
4 марта 2023, 14:29
Таксист сломал ногу, а вчера там застрял «КамАЗ». Омичи жалуются на состояние дороги
4 марта 2023, 10:15
Посиделки в кафе закончились для 20-летней омички переломом челюсти
Причины конфликта пока выясняются.
28 февраля 2023, 06:30

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