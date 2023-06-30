В омском микрорайоне «Садовый» запроектируют еще одну школу и детский сад

Напомним, что в ЖК «Кузьминки» на Левобережье строят школу на 1122 места. Здание будет иметь Г-образную форму и состоять из блоков для младших, средних и старших классов, объединенных в одно пространство с помощью рекреаций и атриума. В новой школе дети будут учиться в одну смену (рассчитано на 44 класса).