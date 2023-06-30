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В омском микрорайоне «Садовый» запроектируют еще одну школу и детский сад

30 июня 2023, 03:42
Фото: Город55
иллюстрация
С августа там начнут проводить инженерно-геодезические изыскания.

В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили, что в микрорайоне «Садовый» Кировского округа построят еще одну школу и детский сад.

Уже с августа в границах улиц Лукашевича — Волгоградская — Конева — левый берег реки Иртыш начнутся инженерно-геодезические изыскания, которые необходимы для разработки документов по планировке территории и размещения зданий. Работы выполнит БУ «Омскархитектура».

«Топографическая съемка будет проводиться стандартными методами топографии на территории 47,65 га», — уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что работы планируют завершить в декабре текущего года.

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства

Напомним, что в ЖК «Кузьминки» на Левобережье строят школу на 1122 места. Здание будет иметь Г-образную форму и состоять из блоков для младших, средних и старших классов, объединенных в одно пространство с помощью рекреаций и атриума. В новой школе дети будут учиться в одну смену (рассчитано на 44 класса).

Омичам показали проект «школы будущего» на Левобережье
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