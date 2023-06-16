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В школах и детских садах Омска не хватает больше тысячи педагогов

16 июня 2023, 11:16
Фото: 1MI
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В школах наиболее остро дефицит ощущается среди учителей начальных классов — 140 открытых вакансий.

В омских школах и детских садах по состоянию на 15 июня не хватает 1094 педагога. Согласно данным департамента образования администрации города, в школах наиболее остро дефицит ощущается среди учителей начальных классов — 140 открытых вакансий.

Далее идут преподаватели математики (102 вакансии), английского языка (101 вакансия), учителя русского языка и литературы (92 вакансии), учителя технологии и ОБЖ (44 вакансии), учителя истории и физики (по 36 открытых вакансий).

По другим предметам педагогов также не хватает:

  • учитель немецкого языка — 1 вакансия
  • учитель информатики — 18 вакансий
  • учитель химии — 16 вакансий
  • учитель биологии — 17 вакансий
  • учитель географии — 21 вакансия
  • учитель физической культуры — 19 вакансий
  • учитель изобразительного искусства — 6 вакансий

Также открыты вакансии для педагогов дополнительного образования, психологов, логопедов, социальных педагогов, тьюторов.

В детских садах в настоящий момент ищут 185 воспитателей и 77 помощников воспитателей.

Ранее Город55 сообщал, что дефицит кадров в системе образования связан с тем, что молодые специалисты не охотно идут работать в школы. Основная причина — низкая зарплата.

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Образование#Школа#Омская школа#Учитель#Педагог
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