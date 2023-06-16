В школах и детских садах Омска не хватает больше тысячи педагогов

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В омских школах и детских садах по состоянию на 15 июня не хватает 1094 педагога. Согласно данным департамента образования администрации города, в школах наиболее остро дефицит ощущается среди учителей начальных классов — 140 открытых вакансий.
Далее идут преподаватели математики (102 вакансии), английского языка (101 вакансия), учителя русского языка и литературы (92 вакансии), учителя технологии и ОБЖ (44 вакансии), учителя истории и физики (по 36 открытых вакансий).
По другим предметам педагогов также не хватает:
Также открыты вакансии для педагогов дополнительного образования, психологов, логопедов, социальных педагогов, тьюторов.
В детских садах в настоящий момент ищут 185 воспитателей и 77 помощников воспитателей.
Ранее Город55 сообщал, что дефицит кадров в системе образования связан с тем, что молодые специалисты не охотно идут работать в школы. Основная причина — низкая зарплата.