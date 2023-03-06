Омичам показали проект «школы будущего» на Левобережье

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Омске представили предварительную версию «школы будущего» на Левобережье. Новая школа рассчитана на 1550 мест. Отметим, что в эту версию еще могут вносить коррективы по запросу специалистов департамента образования Омска и регионального профильного министерства. Об этом сообщают на Портале Правительства Омской области.
Архитекторы предложили упразднить актовый зал, а вместо него использовать большой холл школы, который будет оснащен деревянной лестницей-трибуной и местами для зрителей. Также в инновационной школе планируют многофункциональные общественные пространства:
Ко всему прочему на начальном этапе проектирования нужно определиться с тематикой учебного учреждения. В планах включить спецпомещения для дополнительного образования. Например, для изобразительного искусства, науки или спорта. Отметим, что в Омске такое проектирование используют впервые.
А еще из новшеств то, что школьники будут учиться не только в классах, но и во всем пространстве школы, и на её территории.