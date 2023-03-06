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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Омичам показали проект «школы будущего» на Левобережье

6 марта 2023, 12:40
Фото: Город55
Застройщик ЖК «Кварталы Драверта» представил предварительный проект «школы будущего».

В Омске представили предварительную версию «школы будущего» на Левобережье. Новая школа рассчитана на 1550 мест. Отметим, что в эту версию еще могут вносить коррективы по запросу специалистов департамента образования Омска и регионального профильного министерства. Об этом сообщают на Портале Правительства Омской области.

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Фото: Портал Правительства Омской области

Архитекторы предложили упразднить актовый зал, а вместо него использовать большой холл школы, который будет оснащен деревянной лестницей-трибуной и местами для зрителей. Также в инновационной школе планируют многофункциональные общественные пространства:

  • для любых собраний;
  • для проведения концертов;
  • для театральных выступлений;
  • для отдыха между занятиями.

Ко всему прочему на начальном этапе проектирования нужно определиться с тематикой учебного учреждения. В планах включить спецпомещения для дополнительного образования. Например, для изобразительного искусства, науки или спорта. Отметим, что в Омске такое проектирование используют впервые.

А еще из новшеств то, что школьники будут учиться не только в классах, но и во всем пространстве школы, и на её территории.

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#Ксения Карагодина#Школа#Новая школа#Общество#Город#Новости#Строительство#Дети#Омск#Омская область
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