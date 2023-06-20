В омском микрорайоне «Сады Наука» выделят участок под строительство школы с бассейном

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В пресс-службе Администрации Омска сообщили, что в микрорайоне «Сады Наука» построят школу с бассейном, клубом для детей и молодежи, а также многофункциональной спортивной площадкой. Новая школа расположится на 1 этаже многоэтажного дома.
Сейчас застройщик планирует внесение изменений в утвержденный проект планировки.
«Директор департамента архитектуры и градостроительства Ирина Гаак и гендиректор группы компаний ООО „Стройбетон“ Александр Сасин провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы выделения земельного участка под строительство школы в микрорайоне», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в новом микрорайоне планируют обустроить парковую зону и полуподземную парковку.