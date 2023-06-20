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В омском микрорайоне «Сады Наука» выделят участок под строительство школы с бассейном

20 июня 2023, 03:02
Фото: Город55
иллюстрация
Он располагается в границах улиц Заозерная — Королева — Тюленина.

В пресс-службе Администрации Омска сообщили, что в микрорайоне «Сады Наука» построят школу с бассейном, клубом для детей и молодежи, а также многофункциональной спортивной площадкой. Новая школа расположится на 1 этаже многоэтажного дома.

Сейчас застройщик планирует внесение изменений в утвержденный проект планировки.

«Директор департамента архитектуры и градостроительства Ирина Гаак и гендиректор группы компаний ООО „Стройбетон“ Александр Сасин провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы выделения земельного участка под строительство школы в микрорайоне», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в новом микрорайоне планируют обустроить парковую зону и полуподземную парковку.

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