Из отпуска на выход. В Омске отстаивают уволенного директора школы в Амуре-2

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Около трех месяцев назад в школе по улице 21-й Амурской, 37/1, которая должна получить номер 96, поменялось руководство. Контракт с директором Натальей Козловой, более 10 лет возглавлявшей также школу № 30 на 22-го Партсъезда, 19, решили не продлевать. Такое развитие событий вызвало шквал негодования как в коллективе образовательного учреждения, так и среди родителей школьников.
Город55 рассказывает, как объясняют увольнение представители депобразования и что пытаются сделать родители, чтобы снова увидеть на посту директора Наталью Козлову.
Наталья Козлова изначально возглавляла школу № 30 на улице 22-го Партсъезда. В 2021 году ей доверили руководство современной школой на 21-й Амурской (в настоящий момент проходит процедура разделения юридических адресов, и эта школа получит № 96. — Прим. ред). Директор запускала с нуля новую школу, собрала коллектив, организовала все процессы, успевала руководить сразу двумя учреждениями.
Многие учителя и родители думали, что и после реорганизации Козлова сохранит за собой должность директора в обеих школах. Тем не менее во время планового отпуска Натальи Козловой 7 апреля появилась новость, что контракт с ней не продлевают. Исполняющим обязанности будет директор закрытой на капремонт школы № 88 Виталий Воронов. Руководство учреждением на 22-го Партсъезда временно доверили Галине Хвостовой, которая исполняла обязанности замдиректора.
Родители, высоко оценивающие успехи Натальи Козловой на посту директора и переживающие за будущее учебного заведения, создали чат в поддержку уволенной женщины и направили жалобы в различные инстанции. Однако у депобра, как выяснилось во время встречи 13 апреля 2023 года, были претензии к работе экс-директора, которые и послужили якобы поводом для принятия решения об отставке.
Директор омского депобра Ильдар Бикмаев озвучил основные причины, из-за которых приняли отрицательное решение о продлении контракта с Натальей Козловой. Первой, по его словам, стал срыв приема первоклассников. Школа пользовалась большой популярностью, и чтобы записать туда своих детей, родители с ночи выстраивались в очереди. Бикмаев заявил, что в прошлом учебном году именно департаменту пришлось решать проблему с полным набором всех желающих по микроучастку и дополнительно открывать два первых класса. На следующий учебный год хотели сформировать 10 классов, но против такого количества была Наталья Владимировна.
По словам директора депобра, школа спокойно может вместить 2100 и более детей (с 1 сентября 2023 года количество учеников достигнет цифры в 2300 человек за счет открытия дополнительных классов. — Прим. ред.). На этом моменте у родителей сразу же появляются закономерные вопросы: куда рассаживать такое число детей в столовой, хватит ли на всех учебников и мест в гардеробе, достаточно ли учителей, которые будут преподавать в школе?
Беспокойство родителей вполне можно понять, ведь школы не резиновые. А о кадровом дефиците в образовательных учреждениях мы слышим ежемесячно (так, по последним данным, в омских школах и детских садах не хватает 1094 педагогов). Школу на 21-й Амурской эта проблема тоже не обошла стороной. В официальной группе учебного заведения 28 июня появилось объявление с 19 открытыми вакансиями.
Вторым моментом, из-за которого не стали продлевать контракт с Натальей Владимировной, депобр назвал жалобы, поступившие от родителей. Таковых набралось около 150: в негативных обращениях заявлялось о некорректном обращении с родителями, сборе денежных средств и отсутствии доступа к стадиону. По словам Бикмаева, такого количества жалоб не было ни в одной омской школе.
В упрек Наталье Козловой департамент образования поставил отсутствие в школе объединений вроде юных инспекторов движений, дружины юных пожарных и школы безопасности, а также большое количество платных секций. Но по мнению родителей учеников, жалобы могли оставлять омичи, чьим детям не хватило места в этой школе, а претензии, озвученные ведомством, притянуты за уши.
15 апреля в чате, созданном в поддержку уволенного директора, впервые по поводу сложившейся ситуации высказалась сама Наталья Козлова, ответив на каждое из предъявленных депобром замечаний.
«Комплектование, в том числе 1-х классов, происходит совместно с департаментом и согласовывается с его специалистами. Так происходило и в 2021-м, и в 2022 году. На процедуре комплектования директор не присутствовала, так как находилась на больничном, заявлений с отказом набирать дополнительные классы по причине непродления контракта не делала, подтверждения обвинений со стороны директора департамента этому нет и быть не может. Напротив, мы обсуждали возможность увеличения количества классов до 10. В том, что в единственной школе микрорайона недостаточно мест для всех желающих, школа и администрация не виноваты», — ответила Наталья Владимировна.
Она согласилась с родителями, которых заботит нехватка мест в гардеробе, и отметила, что холл для встречи не рассчитан на такое количество детей, да и в случае эвакуации это может привести к проблемам с безопасностью.
Экс-руководитель учебного заведения сообщила, что жалоб на школу было только пять, и касались они нехватки мест. Но этот вопрос, по мнению Козловой, не решится, пока в Амуре-2 не появится минимум еще одна такая же школа.
«Уже через год-два мы будем наблюдать еще одну проблему на уровне основного общего образования, связанную с недостаточным количеством кабинетов и педагогов», — отметила Наталья Козлова.
Завершалось сообщение экс-директора следующей фразой: «И пусть история с 30-й школой будет единственной, где пришлось таким некрасивым способом конспирировать истинные цели увольнения руководителя».
В теории у Натальи Козловой есть возможность вернуть себе руководящую должность, так как человек, с которым расторгли контракт, может принять участие в конкурсной процедуре по назначению нового директора.
«При выполнении всех показателей, поставленных образовательному учреждению, контракт с директором после его окончания заключается заново, а при наличии невыполненных показателей происходит конкурсная процедура по назначению нового руководителя, в которой предыдущий руководитель не лишается права участвовать и быть победителем. Также руководитель, у которого истек срок контракта, может быть рассмотрен на руководящие должности в других образовательных учреждениях с учетом достижений, показателей в работе и иных критериев», — пояснил министр образования Омской области Иван Кротт.
Представители родительского комитета за три месяца не раз встречались с сотрудниками депобразования и городской администрации, а вот общения с врио губернатора им так и не удалось добиться. Последняя встреча с заместителем мэра Омска Инной Елецкой и директором депобра Ильдаром Бикмаевым состоялась 28 июня.
Представитель родительского комитета рассказала Городу55, что в настоящий момент идет набор конкурсных заявок на замещение вакантной должности директора школы. Заявки оставили уже три человека, но их фамилии депобром не озвучиваются. Нового руководителя для школы в Амуре-2 планируют выбрать примерно в середине августа, когда как раз будет завершена процедура по переименованию учреждения. Как сообщают источники, на это место давно претендует Василий Безъязыков, возглавляющий школу № 15 по улице 21-я Амурская, 17.
На встрече родители подняли больные для них вопросы, возникшие из-за увеличившегося числа школьников.
«Нам сказали, что вопрос с раздевалками будет решать директор и вносить свои предложения. Помощи от администрации, видимо, не дождемся. Так же и со столовой: детей добавляют, а мест в столовой нет. Для чего нужно было убирать директора, у которого есть успешный опыт работы с таким большим количеством детей, мы не понимаем», — рассказала мама ученика третьего класса.
По сути, очередная встреча неравнодушных родителей с представителями администрации закончилась простыми «отговорками». Родители даже готовы дойти до президента, лишь бы добиться возвращения в школу достойного, по их мнению, руководителя.
«Может быть, когда-то эта ситуация возобновится, пусть даже через полгода. Но Наталью Владимировну мы будем пытаться возвращать», — заявил представитель родительского комитета.