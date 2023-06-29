Из отпуска на выход. В Омске отстаивают уволенного директора школы в Амуре-2

Директор омского депобра Ильдар Бикмаев озвучил основные причины, из-за которых приняли отрицательное решение о продлении контракта с Натальей Козловой. Первой, по его словам, стал срыв приема первоклассников. Школа пользовалась большой популярностью, и чтобы записать туда своих детей, родители с ночи выстраивались в очереди. Бикмаев заявил, что в прошлом учебном году именно департаменту пришлось решать проблему с полным набором всех желающих по микроучастку и дополнительно открывать два первых класса. На следующий учебный год хотели сформировать 10 классов, но против такого количества была Наталья Владимировна.