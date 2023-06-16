В школе № 96 в омском Амуре-2 дополнительно откроют три первых и один второй классы

С 1 сентября 2023 года в школе № 96 по адресу 21-я Амурская, 37/1 запланировано много изменений в организации учебного процесса. В четырехэтажном здании, которое открыло свои двери в 2021 году, решили дополнительно открыть 3 первых класса на 90 детей (теперь в школе будет 10 классов для первоклассников) и 1 второй класс на 30 детей.