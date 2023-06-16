В школе № 96 в омском Амуре-2 дополнительно откроют три первых и один второй классы

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
С 1 сентября 2023 года в школе № 96 по адресу 21-я Амурская, 37/1 запланировано много изменений в организации учебного процесса. В четырехэтажном здании, которое открыло свои двери в 2021 году, решили дополнительно открыть 3 первых класса на 90 детей (теперь в школе будет 10 классов для первоклассников) и 1 второй класс на 30 детей.
«Я неоднократно был в данной школе, встречался с педагогическим коллективом и родительским комитетом школы. Накопилось очень много проблем, которые необходимо было решать. Сейчас мы наметили план по устранению всех этих проблем и уже видим позитивные изменения», — отметил директор департамента образования Ильдар Бикмаев.
Открытие дополнительных классов для первоклассников позволит снизить социальную напряженность в микрорайоне Амур-2. А благодаря еще одного классу для второклассников дети, которые в прошлом учебном году ездили в школу № 15, № 16 и лицей № 29, смогут обучаться рядом со своим домом.
По словам и. о. директора школы № 96 Виталия Воронова, учебное заведение с 1 сентября смогут посещать около 2300 детей. При этом имеющиеся площади позволяют посадить столько человек в классах.
Переводу в школу на 21-й Амурской очень обрадовались родители, которым весь прошлый год приходилось отвозить детей в лицей № 29.
«Мы живем рядом. Для нас теперь огромное облегчение будет. Здесь школа очень большая, абсолютно новая. Уже глаз радуется. Совсем другая атмосфера. Мой сын ходил сюда в подготовительный класс, поэтому здесь все знакомо ему. Ребенок с радостью сюда будет приходить», — рассказывает мама второклассника Миши Юлия Мацькова.
Еще одна задача, над которой будут работать в ближайшее время, это улучшение качества образования и расширение спектра дополнительных услуг развивающего образовательного характера, преимущественно на бесплатной основе.