gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Департамент образования

Выбрать дату
Ноябрь
В департаменте образования омской мэрии ищут еще одного замдиректора
13 ноября, 08:46
В Омске в три раза уменьшилось число классов, закрытых на карантин
11 ноября, 13:16
Октябрь
Все только начинается. В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью школьников
28 октября, 11:39
В омских школах недостающих учителей будут заменять пенсионерами
19 октября, 11:33
В омских школах открыто почти 500 вакансий для педагогов
17 октября, 13:57
Некому остановить травлю: в школах Омска не хватает психологов
13 октября, 04:02
Сентябрь
Дети болеют: в Омске массово закрывают школьные классы на карантин
23 сентября, 06:47
Омичи боятся, что в детсаду рухнет крыша: в депобре назвали судьбу аварийных яслей
14 сентября, 04:30
Август
Отрицает все обвинения. С «грубым» директором омской школы провели беседу
30 августа, 06:59
Июль
В школах Омска для первоклассников осталось меньше 4 тысяч свободных мест
С 1 апреля по 30 июня родители успели подать почти 11 тысяч заявлений на прием в первый класс.
5 июля, 11:11
Июнь
Здание еще строят. Новый лицей на Левобережье Омска возглавит экс-директор депобра
6 июня, 04:10
Май
Наталья Макарова официально избрана ректором Омского педагогического университета
18 мая, 04:22
Апрель
Специалисты и начальники. В омской мэрии ищут сотрудников на зарплату до 60 тысяч
16 апреля, 04:15
Март
В мэрию Омска требуются специалисты и начальники на зарплату до 59 тысяч
20 марта, 04:37
Февраль
Болеют в морозы. Карантин из-за ОРВИ действует в 33 омских школах и 39 детских садах
19 февраля, 10:43
Теперь официально. Омский депобр возглавила Лариса Крючкова
19 февраля, 04:13
В Омске ищут главу депобра на 119 тысяч в месяц. Узнали, из чего состоит зарплата
8 февраля, 09:58
Больше больных. В омских школах из-за ОРВИ на карантин закрыли почти 470 классов
6 февраля, 07:57
Январь
Мэрия Омска ищет начальника управления по ремонту дорог. Какая зарплата его ждет
24 января, 09:48
В статусе и. о. Омский депобр временно возглавила замглавы Лариса Крючкова
18 января, 09:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика