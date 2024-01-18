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Ильдар Бикмаев

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Январь
В статусе и. о. Омский депобр временно возглавила замглавы Лариса Крючкова
18 января, 09:50
Неожиданно. Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что директор департамента образования Ильдар Бикмаев освобождает должность.
15 января, 04:24
Июль 2023
Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время
7 июля 2023, 08:07
Июнь 2023
Из отпуска на выход. В Омске отстаивают уволенного директора школы в Амуре-2
29 июня 2023, 10:21
Стали известны даты, когда 14 омских школ закроют на двухлетний капремонт
8 июня 2023, 11:03
Май 2023
В омском депобре рассказали, где будут учиться ученики из закрытых на капремонт школ
19 мая 2023, 11:07
Март 2023
В 2023 году для будущих первоклассников в омских школах подготовили более 15 500 мест
16 марта 2023, 06:34
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
Приоритетными направлениями в работе нового директора станут ремонт школ, решение кадрового вопроса, организация школьного питания.
7 марта 2023, 04:28

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