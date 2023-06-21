Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Изображение материала

Глава омского минобра Кротт побывал в школе, где учителям задерживают зарплату

21 июня 2023, 08:27
Фото: Город55
иллюстрация
Департамент образования организовал проверку в связи с возникшей проблемой.

Вчера, 20 июня, учителя и воспитатели школы № 99 публично пожаловались на задержку зарплаты в социальных сетях. Уже сегодня в образовательном учреждении побывали представители власти. Глава регионального министерства образования Иван Кротт выехал на место по поручению врио губернатора Виталия Хоценко.

Для выяснения всех деталей конфликта к делу также подключились зампрокурора Омска Павел Данченко и директор департамента образования Ильдар Бикмаев. Министр образования отметил, что в школе и до этого регистрировали нарушения при оформлении документов и сдаче отчетности.

«Для исполнения функций главного бухгалтера привлекаются сторонние работники — отсюда могут быть проблемы. Директор школы, которого назначили 29 ноября 2022 года, начал устранять нарушения, что, скорее всего, привело к недовольству части коллектива», — прокомментировал ситуацию Кротт после беседы с участниками конфликта.

По данному факту сотрудники депобра организовали внеплановую проверку, как и городская прокуратура. Глава профильного ведомства добавил, что собирается лично контролировать ситуацию с выплатами в этой школе.

Напомним, что у коллектива учреждения уже есть на примете человек, которого они хотели бы видеть на должности главного бухгалтера.

Омские учителя и воспитатели рассказали о задержке зарплаты в одной из школ
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Политика#Жалобы#Задержка заработной платы#Иван Кротт#Виталий Хоценко#Ильдар Бикмаев#Школа#Конфликт в школе#Конфликт
Подпишитесь
Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:17
Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области
Сегодня, 08:00
Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт
Сегодня, 09:50
Глава минстроя Рашко взял на контроль ситуацию с обрушением балкона в Омске
Сегодня, 09:00
В Омске глава российских студсоюзов Андриянов отделался штрафом за взятку ФСБ
Сегодня, 05:12
На фестивале «Тарская крепость» в Омской области выступит Вадим Самойлов
Сегодня, 07:27