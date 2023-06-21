Глава омского минобра Кротт побывал в школе, где учителям задерживают зарплату

Для выяснения всех деталей конфликта к делу также подключились зампрокурора Омска Павел Данченко и директор департамента образования Ильдар Бикмаев. Министр образования отметил, что в школе и до этого регистрировали нарушения при оформлении документов и сдаче отчетности.