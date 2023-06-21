Глава омского минобра Кротт побывал в школе, где учителям задерживают зарплату

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Вчера, 20 июня, учителя и воспитатели школы № 99 публично пожаловались на задержку зарплаты в социальных сетях. Уже сегодня в образовательном учреждении побывали представители власти. Глава регионального министерства образования Иван Кротт выехал на место по поручению врио губернатора Виталия Хоценко.
Для выяснения всех деталей конфликта к делу также подключились зампрокурора Омска Павел Данченко и директор департамента образования Ильдар Бикмаев. Министр образования отметил, что в школе и до этого регистрировали нарушения при оформлении документов и сдаче отчетности.
«Для исполнения функций главного бухгалтера привлекаются сторонние работники — отсюда могут быть проблемы. Директор школы, которого назначили 29 ноября 2022 года, начал устранять нарушения, что, скорее всего, привело к недовольству части коллектива», — прокомментировал ситуацию Кротт после беседы с участниками конфликта.
По данному факту сотрудники депобра организовали внеплановую проверку, как и городская прокуратура. Глава профильного ведомства добавил, что собирается лично контролировать ситуацию с выплатами в этой школе.
Напомним, что у коллектива учреждения уже есть на примете человек, которого они хотели бы видеть на должности главного бухгалтера.